Як залишатися на зв’язку під час знеструмлень: поради
Київ • УНН
Мінцифра надала рекомендації українцям, як залишатися на зв'язку під час знеструмлень, що виникли після нічної атаки. Мобільні оператори продовжують забезпечувати зв'язок завдяки генераторам та батареям.
Після масованої нічної атаки, що спричинила аварійні відключення електроенергії у Києві та дев’яти областях, мобільні оператори продовжують забезпечувати українців зв’язком. Базові станції працюють на генераторах і батареях. Втім Міністерство цифрової трансформації нагадує, як підготуватися до можливих блекаутів, аби залишатися на зв’язку навіть без світла, пише УНН.
Деталі
Цієї ночі Київ та 9 областей України опинилися під комбінованою атакою країни-терориста. Зараз у цих областях діють спеціальні графіки аварійних знеструмлень, та, попри це, українці залишаються зі зв’язком. Оператори мобільного зв’язку були готові до таких ситуацій: їхні інженерні бригади працюють у посиленому режимі, а базові станції переходять на акумуляторні батареї та генератори. Підготуйтеся й ви до блекаутів, щоб максимально ефективно використовувати наявний ресурс і завжди бути на зв’язку
Мінцифра дає кілька порад:
- Завчасно завантажте Мапу Пунктів незламності в Дії — з головного екрана застосунку. Так ви завжди знайдете найближче місце, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зателефонувати рідним;
- якщо ви хочете мати стабільний домашній інтернет навіть під час тривалих знеструмлень, під’єднайтеся до провайдерів, що використовують технологію XPON. Ця технологія дає змогу мати інтернет до 72 годин під час блекаутів. Перевірте, чи підключив ваш провайдер XPON, на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН. Якщо ваш провайдер уже використовує технологію, купіть повербанк і підключіть його до роутера та абонентського термінала ONU, щоб забезпечити автономну роботу мережі;
- якщо зв’язок вашого оператора погіршився або зник через перевантаження мережі чи пошкодження станції, скористайтеся національним роумінгом. Ця функція дасть вам змогу під’єднатися до мережі будь-якого іншого доступного оператора.
Як це зробити
Вимкніть автовибір мережі.
На Android
Налаштування → Мобільна мережа (чи Підключення) → Оператор.
На iOS
- Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі;
- знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.
Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу; перевірте можливість вихідного дзвінка чи SMS.
