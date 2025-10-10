Як залишатися на зв’язку під час знеструмлень: поради

Після масованої нічної атаки, що спричинила аварійні відключення електроенергії у Києві та дев’яти областях, мобільні оператори продовжують забезпечувати українців зв’язком. Базові станції працюють на генераторах і батареях. Втім Міністерство цифрової трансформації нагадує, як підготуватися до можливих блекаутів, аби залишатися на зв’язку навіть без світла, пише УНН.

Цієї ночі Київ та 9 областей України опинилися під комбінованою атакою країни-терориста. Зараз у цих областях діють спеціальні графіки аварійних знеструмлень, та, попри це, українці залишаються зі зв’язком. Оператори мобільного зв’язку були готові до таких ситуацій: їхні інженерні бригади працюють у посиленому режимі, а базові станції переходять на акумуляторні батареї та генератори. Підготуйтеся й ви до блекаутів, щоб максимально ефективно використовувати наявний ресурс і завжди бути на зв’язку