Як залишатися на зв’язку під час знеструмлень: поради

$41.510.10
48.210.07
ukenru
15:17 • 22 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
14:10 • 3772 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
14:04 • 7494 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
13:35 • 11130 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10:53 • 23246 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
09:44 • 28419 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 17142 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 18198 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 17978 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 25710 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.9м/с
75%
747мм
Популярнi новини
Нічна атака рф залишила до 28 тисяч родин без світла на Київщині: показали наслідкиPhotoVideo10 жовтня, 05:21 • 19811 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго10 жовтня, 06:38 • 26039 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 18435 перегляди
Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго09:38 • 17317 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10:04 • 13620 перегляди
Публікації
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto15:17 • 20 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto13:35 • 11124 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10:53 • 23241 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 09:44 • 28416 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 79217 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Лі Цян
Марко Рубіо
Антоніо Таяні
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Київська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі11:09 • 10511 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10:04 • 13744 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 18554 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 79218 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 33817 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Ручна граната
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
E-6 Mercury

Як залишатися на зв’язку під час знеструмлень: поради

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Мінцифра надала рекомендації українцям, як залишатися на зв'язку під час знеструмлень, що виникли після нічної атаки. Мобільні оператори продовжують забезпечувати зв'язок завдяки генераторам та батареям.

Як залишатися на зв’язку під час знеструмлень: поради

Після масованої нічної атаки, що спричинила аварійні відключення електроенергії у Києві та дев’яти областях, мобільні оператори продовжують забезпечувати українців зв’язком. Базові станції працюють на генераторах і батареях. Втім Міністерство цифрової трансформації нагадує, як підготуватися до можливих блекаутів, аби залишатися на зв’язку навіть без світла, пише УНН.

Деталі

Цієї ночі Київ та 9 областей України опинилися під комбінованою атакою країни-терориста. Зараз у цих областях діють спеціальні графіки аварійних знеструмлень, та, попри це, українці залишаються зі зв’язком. Оператори мобільного зв’язку були готові до таких ситуацій: їхні інженерні бригади працюють у посиленому режимі, а базові станції переходять на акумуляторні батареї та генератори. Підготуйтеся й ви до блекаутів, щоб максимально ефективно використовувати наявний ресурс і завжди бути на зв’язку

- ідеться у дописі відомства. 

Мінцифра дає кілька порад:

  • Завчасно завантажте Мапу Пунктів незламності в Дії — з головного екрана застосунку. Так ви завжди знайдете найближче місце, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зателефонувати рідним;
    • якщо ви хочете мати стабільний домашній інтернет навіть під час тривалих знеструмлень, під’єднайтеся до провайдерів, що використовують технологію XPON. Ця технологія дає змогу мати інтернет до 72 годин під час блекаутів. Перевірте, чи підключив ваш провайдер XPON, на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН. Якщо ваш провайдер уже використовує технологію, купіть повербанк і підключіть його до роутера та абонентського термінала ONU, щоб забезпечити автономну роботу мережі;
      • якщо зв’язок вашого оператора погіршився або зник через перевантаження мережі чи пошкодження станції, скористайтеся національним роумінгом. Ця функція дасть вам змогу під’єднатися до мережі будь-якого іншого доступного оператора.

        Як це зробити

        Вимкніть автовибір мережі.

        На Android

        Налаштування → Мобільна мережа (чи Підключення) → Оператор.

        На iOS

        • Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі;
          • знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.

            Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу; перевірте можливість вихідного дзвінка чи SMS. 

            Як підготувати оселю до холодів: чекліст04.10.25, 11:00 • 209857 переглядiв

            Альона Уткіна

            ТехнологіїЛайфхаки
            Електроенергія
            Київстар
            Україна
            Київ