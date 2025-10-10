Как оставаться на связи во время отключений электроэнергии: советы
Минцифра дала рекомендации украинцам, как оставаться на связи во время отключений электроэнергии, возникших после ночной атаки. Мобильные операторы продолжают обеспечивать связь благодаря генераторам и батареям.
После массированной ночной атаки, вызвавшей аварийные отключения электроэнергии в Киеве и девяти областях, мобильные операторы продолжают обеспечивать украинцев связью. Базовые станции работают на генераторах и батареях. Тем не менее, Министерство цифровой трансформации напоминает, как подготовиться к возможным блэкаутам, чтобы оставаться на связи даже без света, пишет УНН.
Детали
Этой ночью Киев и 9 областей Украины оказались под комбинированной атакой страны-террориста. Сейчас в этих областях действуют специальные графики аварийных отключений, но, несмотря на это, украинцы остаются со связью. Операторы мобильной связи были готовы к таким ситуациям: их инженерные бригады работают в усиленном режиме, а базовые станции переходят на аккумуляторные батареи и генераторы. Подготовьтесь и вы к блэкаутам, чтобы максимально эффективно использовать имеющийся ресурс и всегда быть на связи
Минцифра дает несколько советов:
- Заранее загрузите Карту Пунктов несокрушимости в Дії — с главного экрана приложения. Так вы всегда найдете ближайшее место, где можно зарядить телефон, подключиться к интернету или позвонить родным;
- если вы хотите иметь стабильный домашний интернет даже во время длительных отключений, подключитесь к провайдерам, использующим технологию XPON. Эта технология позволяет иметь интернет до 72 часов во время блэкаутов. Проверьте, подключил ли ваш провайдер XPON, на интерактивной карте от Минцифры и ЛУН. Если ваш провайдер уже использует технологию, купите повербанк и подключите его к роутеру и абонентскому терминалу ONU, чтобы обеспечить автономную работу сети;
- если связь вашего оператора ухудшилась или исчезла из-за перегрузки сети или повреждения станции, воспользуйтесь национальным роумингом. Эта функция позволит вам подключиться к сети любого другого доступного оператора.
Как это сделать
Отключите автовыбор сети.
На Android
Настройки → Мобильная сеть (или Подключение) → Оператор.
На iOS
- Параметры → Сотовые данные → Выбор сети;
- найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.
Если подключиться не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть; проверьте возможность исходящего звонка или SMS.
