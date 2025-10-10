Как оставаться на связи во время отключений электроэнергии: советы

$41.510.10
48.210.07
ukenru
14:10 • 2854 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 5730 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35 • 10249 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10:53 • 22443 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44 • 27758 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:08 • 17009 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18107 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 17931 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25685 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 45520 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.3м/с
71%
747мм
Популярные новости
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo10 октября, 05:21 • 19424 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго10 октября, 06:38 • 25630 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 17886 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго09:38 • 16929 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04 • 13024 просмотра
публикации
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto13:35 • 10249 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10:53 • 22443 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44 • 27758 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 78771 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 83131 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ли Цян
Ким Чен Ын
Андрей Садовый
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби11:09 • 10286 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04 • 13177 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 18033 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 78771 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 33649 просмотра
Актуальное
Ручная граната
Хранитель
Х-47М2 "Кинжал"
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Как оставаться на связи во время отключений электроэнергии: советы

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Минцифра дала рекомендации украинцам, как оставаться на связи во время отключений электроэнергии, возникших после ночной атаки. Мобильные операторы продолжают обеспечивать связь благодаря генераторам и батареям.

Как оставаться на связи во время отключений электроэнергии: советы

После массированной ночной атаки, вызвавшей аварийные отключения электроэнергии в Киеве и девяти областях, мобильные операторы продолжают обеспечивать украинцев связью. Базовые станции работают на генераторах и батареях. Тем не менее, Министерство цифровой трансформации напоминает, как подготовиться к возможным блэкаутам, чтобы оставаться на связи даже без света, пишет УНН.

Детали

Этой ночью Киев и 9 областей Украины оказались под комбинированной атакой страны-террориста. Сейчас в этих областях действуют специальные графики аварийных отключений, но, несмотря на это, украинцы остаются со связью. Операторы мобильной связи были готовы к таким ситуациям: их инженерные бригады работают в усиленном режиме, а базовые станции переходят на аккумуляторные батареи и генераторы. Подготовьтесь и вы к блэкаутам, чтобы максимально эффективно использовать имеющийся ресурс и всегда быть на связи

- говорится в сообщении ведомства. 

Минцифра дает несколько советов:

  • Заранее загрузите Карту Пунктов несокрушимости в Дії — с главного экрана приложения. Так вы всегда найдете ближайшее место, где можно зарядить телефон, подключиться к интернету или позвонить родным;
    • если вы хотите иметь стабильный домашний интернет даже во время длительных отключений, подключитесь к провайдерам, использующим технологию XPON. Эта технология позволяет иметь интернет до 72 часов во время блэкаутов. Проверьте, подключил ли ваш провайдер XPON, на интерактивной карте от Минцифры и ЛУН. Если ваш провайдер уже использует технологию, купите повербанк и подключите его к роутеру и абонентскому терминалу ONU, чтобы обеспечить автономную работу сети;
      • если связь вашего оператора ухудшилась или исчезла из-за перегрузки сети или повреждения станции, воспользуйтесь национальным роумингом. Эта функция позволит вам подключиться к сети любого другого доступного оператора.

        Как это сделать

        Отключите автовыбор сети.

        На Android

        Настройки → Мобильная сеть (или Подключение) → Оператор.

        На iOS

        • Параметры → Сотовые данные → Выбор сети;
          • найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

            Если подключиться не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть; проверьте возможность исходящего звонка или SMS. 

            Как подготовить дом к холодам: чек-лист04.10.25, 11:00 • 209839 просмотров

            Алена Уткина

            ТехнологииЛайфхаки
            Электроэнергия
            Киевстар
            Украина
            Киев