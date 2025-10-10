Как оставаться на связи во время отключений электроэнергии: советы

После массированной ночной атаки, вызвавшей аварийные отключения электроэнергии в Киеве и девяти областях, мобильные операторы продолжают обеспечивать украинцев связью. Базовые станции работают на генераторах и батареях. Тем не менее, Министерство цифровой трансформации напоминает, как подготовиться к возможным блэкаутам, чтобы оставаться на связи даже без света, пишет УНН.

Этой ночью Киев и 9 областей Украины оказались под комбинированной атакой страны-террориста. Сейчас в этих областях действуют специальные графики аварийных отключений, но, несмотря на это, украинцы остаются со связью. Операторы мобильной связи были готовы к таким ситуациям: их инженерные бригады работают в усиленном режиме, а базовые станции переходят на аккумуляторные батареи и генераторы. Подготовьтесь и вы к блэкаутам, чтобы максимально эффективно использовать имеющийся ресурс и всегда быть на связи