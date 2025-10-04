Как подготовить дом к холодам: чек-лист

Морозы уже не за горами, поэтому самое время проверить, как готов ваш дом к зиме. УНН собрал несколько важных советов, которые помогут сохранить тепло в вашем доме.

Как подготовить квартиру и дом к зиме: утепление для окон, дверей и стен

Окна со стеклопакетом имеют большую энергоэффективность, чем деревянные. Поэтому если есть возможность замены, стоит позаботиться об этом заранее. Если окна со стеклопакетами установлены, резиновые уплотнители стоит протереть влажной тряпкой со специальным средством для этих целей, чтобы они сохраняли свою эластичность.

Если окна деревянные, проверьте наличие всех стяжек и убедитесь, что переплеты плотно прижаты друг к другу. Стекло должно быть целым. Если есть трещины, а заменить нет возможности – смажьте трещину бесцветным лаком, а после высыхания проклейте скотчем. Утеплить окно можно разнообразными прокладками на клейкой основе.

Закрывать окна лучше шторами из плотного материала. Однако радиаторы отопления должны быть открытыми, чтобы не препятствовать прохождению тепла в помещение. Если есть возможность – повесьте жалюзи. Они также будут препятствовать поступлению холодного воздуха от стекла.

Часть тепла теряется через стену за радиатором отопления. Предотвратить это может теплоотражающий экран. Это может быть слой фольги с утеплителем разной толщины. Для его установки нужно осторожно просунуть утеплитель между батареей и стеной, равномерно расправить, а края закрепить клейкой лентой, скобами или клеем.

Влажность воздуха в помещении тоже играет роль. Если в квартире слишком сухо, то для ощущения комфорта человеку нужна более высокая температура, чем когда влажность в норме. Комфортной для человека считается влажность в пределах 40-65%. Можно приобрести гигрометр, который будет измерять этот показатель, и увлажнитель воздуха.

Утеплить стены самостоятельно можно изнутри, например, теплоизоляционным материалом и гипсокартоном. Для тех, кто живет в частном доме или на первых этажах, актуально и утепление пола. Сделать это можно со стороны подвала с помощью пенопласта или минеральной ваты.

Обогрев частного дома зимой

Альтернатив для того, чтобы организовать отопление дома без электричества не так много. В числе тех, которые можно рассматривать как возможные варианты:

установка твердотопливного котла, который будет работать на доступных в данном регионе ресурсах;

применение возобновляемых ресурсов (энергия солнечного света, гидротермальные источники, тепло земной коры);

изготовление биотоплива и сжигание его с целью высвобождения тепла.

Как сохранить тепло в доме зимой и как сохранить тепло в квартире зимой без больших затрат

Солнечный свет - солнечные лучи проникают через стекло, нагревая поверхности, от которых отражаются. Внешние поверхности передают свое тепло в помещение. Зимой максимальное использование солнечной инсоляции критично, поэтому избегайте блокировки лучей полками и другими предметами.

Оптимизируйте тепло в своей квартире, открывая шторы в течение дня, чтобы впустить солнечный свет. Солнечный свет согревает поверхности, передавая тепло в комнату. Зимой максимально увеличивайте воздействие солнечного света, избегая препятствий солнечным лучам.

Плотно задернутые шторы блокируют холод. Подумайте о том, чтобы повесить тонкие полупрозрачные шторы, которые создадут барьер для холодного воздуха и позволят солнечному свету проникать в комнату. Это один из лучших способов обогрева комнаты зимой.

Максимальное использование кухонной техники во время приготовления может значительно повысить температуру в помещении. Холодильник постоянно генерирует тепло, и чем холоднее внутри, тем больше тепла он выделяет наружу.

Газовая плита – еще один важный источник тепла. Убедитесь, что пламя остается стабильным, не гаснет и не выходит за пределы горелки. Тем, кто имеет индукционную плиту, рассмотрите возможность поставить для нагрева большую кастрюлю с водой. Кипящая жидкость производит пар, эффективно согревая и увлажняя помещение, заменяя увлажнитель воздуха.

