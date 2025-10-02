В Киеве завтра начнется отопительный сезон для больниц, школ и детских садов

Завтра в столице начнется отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

По словам Кличко, подача тепла в учреждения осуществляется по их индивидуальным заявкам. Этот алгоритм оправдан для таких учреждений, учитывая их социальную направленность. Поэтому решение о необходимости подключения к теплу принимают руководители учреждений и организаций. Учитывая похолодание, с пятницы социальная сфера уже имеет возможность подключаться к отоплению.

Кроме того, Кличко прокомментировал начало отопительного сезона в жилых домах.

Прежде чем принять такое решение, мы должны взвесить все факторы: рациональное использование энергоносителей, нецелесообразность лишних затрат на тепло жильцами, а также ситуацию в энергосистеме. Во внимание следует принимать не только текущие, но и прогнозные температурные показатели. Чтобы экономить и средства жителей города, и энергоресурсы. Поэтому первыми получат тепло, как обычно, учреждения и организации социальной сферы