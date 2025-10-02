$41.220.08
Эксклюзив
12:31 • 4684 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
09:13 • 15869 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
07:38 • 24905 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 26951 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 25498 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 42106 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 20616 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 21416 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 38119 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 56209 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
В Киеве завтра начнется отопительный сезон для больниц, школ и детских садов

Киев • УНН

 • 718 просмотра

С 3 октября в Киеве начинается отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы. Подключение тепла происходит по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.

В Киеве завтра начнется отопительный сезон для больниц, школ и детских садов

Завтра в столице начнется отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

С 3 октября начинаем отопительный сезон в Киеве для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы

- сообщил мэр.

Детали

По словам Кличко, подача тепла в учреждения осуществляется по их индивидуальным заявкам. Этот алгоритм оправдан для таких учреждений, учитывая их социальную направленность. Поэтому решение о необходимости подключения к теплу принимают руководители учреждений и организаций. Учитывая похолодание, с пятницы социальная сфера уже имеет возможность подключаться к отоплению.

Важно, что здания больниц, детских садов, школ оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, которые позволяют регулировать подачу тепла и максимально эффективно использовать энергоносители

- подчеркнул мэр.

Добавим

Кроме того, Кличко прокомментировал начало отопительного сезона в жилых домах.

Прежде чем принять такое решение, мы должны взвесить все факторы: рациональное использование энергоносителей, нецелесообразность лишних затрат на тепло жильцами, а также ситуацию в энергосистеме. Во внимание следует принимать не только текущие, но и прогнозные температурные показатели. Чтобы экономить и средства жителей города, и энергоресурсы. Поэтому первыми получат тепло, как обычно, учреждения и организации социальной сферы

- резюмировал он.

Антонина Туманова

