В Киеве завтра начнется отопительный сезон для больниц, школ и детских садов
Киев • УНН
С 3 октября в Киеве начинается отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы. Подключение тепла происходит по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.
Завтра в столице начнется отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
С 3 октября начинаем отопительный сезон в Киеве для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы
Детали
По словам Кличко, подача тепла в учреждения осуществляется по их индивидуальным заявкам. Этот алгоритм оправдан для таких учреждений, учитывая их социальную направленность. Поэтому решение о необходимости подключения к теплу принимают руководители учреждений и организаций. Учитывая похолодание, с пятницы социальная сфера уже имеет возможность подключаться к отоплению.
Важно, что здания больниц, детских садов, школ оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, которые позволяют регулировать подачу тепла и максимально эффективно использовать энергоносители
Добавим
Кроме того, Кличко прокомментировал начало отопительного сезона в жилых домах.
Прежде чем принять такое решение, мы должны взвесить все факторы: рациональное использование энергоносителей, нецелесообразность лишних затрат на тепло жильцами, а также ситуацию в энергосистеме. Во внимание следует принимать не только текущие, но и прогнозные температурные показатели. Чтобы экономить и средства жителей города, и энергоресурсы. Поэтому первыми получат тепло, как обычно, учреждения и организации социальной сферы
Когда стартует отопительный сезон в Киеве - ответ властей27.09.25, 12:22 • 4213 просмотров