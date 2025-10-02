У Києві завтра розпочнеться опалювальний сезон для лікарень, шкіл та дитсадків

Завтра у столиці розпочнеться опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Від 3-го жовтня розпочинаємо опалювальний сезон у Києві для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери

За словами Кличка, подача тепла в установи виконується за їх індивідуальними заявками. Цей алгоритм є виправданим для таких закладів, враховуючи їх соціальну спрямованість. Тому рішення про необхідність підключення до тепла ухвалюють керівники закладів і установ. Зважаючи на похолодання, з п’ятниці соціальна сфера вже має можливість підключатись до опалення.

Крім того, Кличко прокоментував початок опалювального сезону в житлових будинках.

Перш, ніж ухвалити таке рішення, маємо зважити всі фактори: раціональне використання енергоносіїв, недоцільність зайвих витрат на тепло мешканцями, а також ситуацію в енергосистемі. До уваги слід брати не тільки поточні, а й прогнозні температурні показники. Щоб економити і кошти мешканців міста, і енергоресурси. Тому першими отримають тепло, як зазвичай заклади та установи соціальної сфери