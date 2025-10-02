У Києві завтра розпочнеться опалювальний сезон для лікарень, шкіл та дитсадків
Київ • УНН
З 3 жовтня у Києві розпочинається опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери. Підключення тепла відбувається за індивідуальними заявками керівників закладів.
Завтра у столиці розпочнеться опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Від 3-го жовтня розпочинаємо опалювальний сезон у Києві для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери
Деталі
За словами Кличка, подача тепла в установи виконується за їх індивідуальними заявками. Цей алгоритм є виправданим для таких закладів, враховуючи їх соціальну спрямованість. Тому рішення про необхідність підключення до тепла ухвалюють керівники закладів і установ. Зважаючи на похолодання, з п’ятниці соціальна сфера вже має можливість підключатись до опалення.
Важливо, що будівлі лікарень, дитсадків, шкіл оснащені індивідуальними тепловими пунктами, які дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії
Додамо
Крім того, Кличко прокоментував початок опалювального сезону в житлових будинках.
Перш, ніж ухвалити таке рішення, маємо зважити всі фактори: раціональне використання енергоносіїв, недоцільність зайвих витрат на тепло мешканцями, а також ситуацію в енергосистемі. До уваги слід брати не тільки поточні, а й прогнозні температурні показники. Щоб економити і кошти мешканців міста, і енергоресурси. Тому першими отримають тепло, як зазвичай заклади та установи соціальної сфери
