26 вересня, 14:33 • 40270 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 78502 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 33223 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 32660 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 32116 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 24969 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 46806 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 49318 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49735 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30150 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Коли стартує опалювальний сезон у Києві - відповідь влади

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Опалювальний сезон у Києві розпочнеться, коли середньодобова температура триматиметься на рівні 8 градусів протягом трьох діб. Місто готується до надзвичайних ситуацій, встановлюючи резервні джерела електроенергії.

Коли стартує опалювальний сезон у Києві - відповідь влади

Опалювальний сезон у Києві розпочнуть, коли середньодобова температура триматиметься протягом трьох діб на рівні 8 градусів, загальний стан готовності – понад 90%, повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН з посиланням на КМДА.

Деталі

"Основні підготовчі роботи на об’єктах міського теплоенергетичного комплексу вже виконані. Загальний стан готовності – понад 90%. Звісно, що ми готуємося й до надзвичайних ситуацій", – сказав Кличко.

Він повідомив, що столиця встановлює резервні джерела - газові турбіни та газопоршневі установки. Ці об’єкти розподільної когенерації, як очікується, дозволять взимку додатково виробляти близько 100 МВт електроенергії для забезпечення критичної інфраструктури.

"Ворог атакує наші енергетичні об’єкти, аби зламати киян, деморалізувати столицю. Від столиці багато чого залежить. Тому росіяни хочуть посіяти паніку серед людей. Ми ж маємо бути готові до різних сценаріїв. "Київтеплоенерго" додало в роботу генератори великої потужності – від 600 кВт до 2 МВт, що можуть бути задіяні на столичних котельнях у випадку надзвичайної ситуації. На сьогодні 136 генераторів розмістили на теплоджерелах. Тобто всі котельні, де є технічна можливість, мають аварійний запас живлення", – зазначив Кличко.

Він також повідомив, що оплата за спожиті комунальні послуги в столиці тримається сьогодні на рівні 90%.

"До тих людей, у кого велика заборгованість, застосовують штрафні санкції. Якщо споживач свідомо не платить – то ми звертаємося до суду", – вказав Кличко.

Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24.09.25, 14:04 • 79300 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Віталій Кличко
Київ