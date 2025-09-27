Коли стартує опалювальний сезон у Києві - відповідь влади
Опалювальний сезон у Києві розпочнеться, коли середньодобова температура триматиметься на рівні 8 градусів протягом трьох діб. Місто готується до надзвичайних ситуацій, встановлюючи резервні джерела електроенергії.
Опалювальний сезон у Києві розпочнуть, коли середньодобова температура триматиметься протягом трьох діб на рівні 8 градусів, загальний стан готовності – понад 90%, повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН з посиланням на КМДА.
Деталі
"Основні підготовчі роботи на об’єктах міського теплоенергетичного комплексу вже виконані. Загальний стан готовності – понад 90%. Звісно, що ми готуємося й до надзвичайних ситуацій", – сказав Кличко.
Він повідомив, що столиця встановлює резервні джерела - газові турбіни та газопоршневі установки. Ці об’єкти розподільної когенерації, як очікується, дозволять взимку додатково виробляти близько 100 МВт електроенергії для забезпечення критичної інфраструктури.
"Ворог атакує наші енергетичні об’єкти, аби зламати киян, деморалізувати столицю. Від столиці багато чого залежить. Тому росіяни хочуть посіяти паніку серед людей. Ми ж маємо бути готові до різних сценаріїв. "Київтеплоенерго" додало в роботу генератори великої потужності – від 600 кВт до 2 МВт, що можуть бути задіяні на столичних котельнях у випадку надзвичайної ситуації. На сьогодні 136 генераторів розмістили на теплоджерелах. Тобто всі котельні, де є технічна можливість, мають аварійний запас живлення", – зазначив Кличко.
Він також повідомив, що оплата за спожиті комунальні послуги в столиці тримається сьогодні на рівні 90%.
"До тих людей, у кого велика заборгованість, застосовують штрафні санкції. Якщо споживач свідомо не платить – то ми звертаємося до суду", – вказав Кличко.
