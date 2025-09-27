Когда стартует отопительный сезон в Киеве – ответ властей

Отопительный сезон в Киеве начнется, когда среднесуточная температура будет держаться в течение трех суток на уровне 8 градусов, общее состояние готовности – более 90%, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

"Основные подготовительные работы на объектах городского теплоэнергетического комплекса уже выполнены. Общее состояние готовности – более 90%. Конечно, мы готовимся и к чрезвычайным ситуациям", – сказал Кличко.

Он сообщил, что столица устанавливает резервные источники – газовые турбины и газопоршневые установки. Эти объекты распределенной когенерации, как ожидается, позволят зимой дополнительно производить около 100 МВт электроэнергии для обеспечения критической инфраструктуры.

"Враг атакует наши энергетические объекты, чтобы сломить киевлян, деморализовать столицу. От столицы многое зависит. Поэтому россияне хотят посеять панику среди людей. Мы же должны быть готовы к разным сценариям. "Киевтеплоэнерго" добавило в работу генераторы большой мощности – от 600 кВт до 2 МВт, которые могут быть задействованы на столичных котельных в случае чрезвычайной ситуации. На сегодня 136 генераторов разместили на теплоисточниках. То есть все котельные, где есть техническая возможность, имеют аварийный запас питания", – отметил Кличко.

Он также сообщил, что оплата за потребленные коммунальные услуги в столице держится сегодня на уровне 90%.

"К тем людям, у кого большая задолженность, применяют штрафные санкции. Если потребитель сознательно не платит – то мы обращаемся в суд", – указал Кличко.

