Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Киев • УНН
В Украине стартует четвертый отопительный сезон в условиях войны, при этом Ровенская область начинает его самой первой. Тарифы на отопление остаются неизменными, а страна готовится к возможным российским ударам по энергетической инфраструктуре.
В Украине стартует уже четвертый отопительный сезон, который украинцы будут переживать в условиях войны. С какими испытаниями столкнется наше государство, хватит ли газа для отопления всех помещений и угрожают ли Украине газовые блэкауты - рассказывается в материале УНН.
Начало отопительного сезона 2025
Ровенская область начинает отопительный сезон 2025-2026 годов самой первой в Украине. С 24 сентября тепло появится в учреждениях образования и медицины Вараша и Заболотья. Такое решение принял исполком Варашского городского совета.
Сегодня, 22 сентября, на заседании исполнительного комитета Варашского городского совета принято решение о начале отопительного сезона 2025/2026 годов в городе Вараш и селе Заболотье с 24 сентября 2025 года
Как подчеркнул мэр, "в первую очередь теплоноситель будет подан в учреждения дошкольного образования, школы, медицинские учреждения, чтобы обеспечить комфортные условия для детей, учащихся и пациентов".
В Украине дата начала отопительного сезона официально определена постановлением Кабинета министров: он стартует тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составляет +8 градусов или ниже.
Как правило, это происходит в середине октября (обычно с 15 октября), но местные власти могут принимать решения раньше или позже, в зависимости от погодных условий.
Готова ли Украина к отопительному сезону
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба 22 августа заявил, что Украина готова более чем на 70% к новому отопительному сезону.
Подготовка началась еще весной, сразу после завершения прошлой зимы. За лето мы провели ремонты, заменили оборудование, сформировали запасы. Сегодня уровень готовности превышает 70%. Это промежуточный результат, который соответствует плану и графику. Подготовка продолжается, и задача – завершить все необходимые мероприятия до начала сезона
Министр отметил, что для котельных уже есть 90 тысяч тонн угля, 85 тысяч тонн жидкого топлива, 585 тысяч кубов дров, 32 тысячи тонн пеллет. На складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 2,4 миллиона тонн угля.
Согласно исследованию консалтинговой компании ExPro, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) превысили прошлогодние значения, достигнув 12,055 млрд. кубометров.
На ту же дату в 2024 году в хранилищах было 12,05 млрд кубометров, то есть на 0,05% или почти 5 млн кубометров меньше газа.
С начала сезона закачки в украинские ПХГ поступило почти 6,68 млрд кубометров газа, в 1,67 раз больше, чем в 2024 году. Таким образом, в хранилища в течение 2025 года закачано больше газа, чем хранилось в ПХГ на конец отопительного сезона.
Тарифы на отопление
Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду и газ для населения. Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают дополнительное повышение коммунальных тарифов для населения только после окончания войны.
В Киеве стоимость отопления для населения с 2019 года остается неизменной. Как и раньше, тариф на тепло составляет - 1654,41 грн/Гкал.
Стоимость отопления для конкретной квартиры зависит от температуры за окном и наличия счетчиков. Самые низкие температуры в Киеве наблюдаются в январе и феврале.
Для сравнения, в феврале 2021 года среднемесячная температура в Киеве составила 4,7 градусов мороза. Температура была ниже, чем в январе (2,5 градусов мороза). Соответственно стоимость отопления 1 кв. м в домах, оборудованных приборами учета, составила в среднем 35 грн/кв. м, тогда как в январе - около 33 грн/кв. м.
Потребление тепла квартирой с отапливаемой площадью 56,1 кв. м в феврале составило - 1,2208 Гкал, а в январе 1,1407 Гкал. Жители этой квартиры в феврале оплатили 2019 гривен против 1887 гривен в январе.
От чего зависит стоимость отопления
В Украине большинство многоэтажных домов оборудованы домовыми счетчиками тепла. Например, в Киеве это 90% домов.
Начисления в них производятся в соответствии с показаниями приборов учета. Иными словами, жители оплачивают фактический объем тепла, потребленный домом.
В многоэтажках, оборудованных домовым счетчиком тепла и квартирными счетчиками, клиенты оплачивают потребленное тепло в соответствии с показаниями своих счетчиков.
Жители, не установившие в квартирах индивидуальные приборы учета, оплачивают разницу между показаниями домового счетчика, расходами на общедомовые нужды и суммарными показаниями всех индивидуальных счетчиков, распределенную пропорционально отапливаемой площади квартиры.
Для квартир без счетчиков устанавливается предельный размер начислений - "максимальная доля", что обезопасит клиента от аномально высоких начислений.
Угроза российских ударов
"Каждый отопительный сезон, каждая зима во время войны за Украину является серьезным вызовом", – подчеркнула Министр энергетики Украины Светлана Гринчук в интервью изданию AFP.
По словам министра, защита инфраструктуры от ежедневных российских атак является "самым большим вызовом" для энергетического сектора Украины, которая вступает в четвертую зиму войны.
"Самым большим вызовом является защита и безопасность энергетических объектов от ежедневных атак сотнями дронов и ракет. Мы отремонтировали много нашего энергетического оборудования после атак, но видим, что Россия продолжает атаковать", – сказала министр.
Украина защищает свои энергетические объекты с помощью "физической" защиты (например, габионов), "различных технических средств защиты от дронов и ракет, и, конечно, мы стремимся усилить нашу противовоздушную оборону". "Враг изменил тактику, и мы также должны изменить нашу защиту", – добавляет она.
Светлана Гринчук также пояснила, что хотя Украина надеется иметь как минимум 13,2 млрд. куб. м газа в своих хранилищах, чтобы пережить зиму, ей потребуется импортировать более 4,5 млрд. куб. м дополнительного газа.
Также Украина планирует "ввести в эксплуатацию все свои реакторы", то есть девять блоков, которые остаются в эксплуатации с момента оккупации Россией крупнейшей в Европе атомной электростанции Запорожской, которая состоит из шести реакторов, все из которых были остановлены.
При необходимости страна имеет импортную мощность 2,1 ГВт через свои высоковольтные линии, подключенные к европейской сети.
"Наша задача не только сопротивляться, мы также строим фундамент для более сильного, чистого и безопасного энергетического будущего", – заявила министр