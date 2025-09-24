Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы

В Украине стартует уже четвертый отопительный сезон, который украинцы будут переживать в условиях войны. С какими испытаниями столкнется наше государство, хватит ли газа для отопления всех помещений и угрожают ли Украине газовые блэкауты - рассказывается в материале УНН.

Начало отопительного сезона 2025

Ровенская область начинает отопительный сезон 2025-2026 годов самой первой в Украине. С 24 сентября тепло появится в учреждениях образования и медицины Вараша и Заболотья. Такое решение принял исполком Варашского городского совета.

Сегодня, 22 сентября, на заседании исполнительного комитета Варашского городского совета принято решение о начале отопительного сезона 2025/2026 годов в городе Вараш и селе Заболотье с 24 сентября 2025 года - говорится в сообщении.

Как подчеркнул мэр, "в первую очередь теплоноситель будет подан в учреждения дошкольного образования, школы, медицинские учреждения, чтобы обеспечить комфортные условия для детей, учащихся и пациентов".

В Украине дата начала отопительного сезона официально определена постановлением Кабинета министров: он стартует тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составляет +8 градусов или ниже.

Как правило, это происходит в середине октября (обычно с 15 октября), но местные власти могут принимать решения раньше или позже, в зависимости от погодных условий.

Готова ли Украина к отопительному сезону

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба 22 августа заявил, что Украина готова более чем на 70% к новому отопительному сезону.

Подготовка началась еще весной, сразу после завершения прошлой зимы. За лето мы провели ремонты, заменили оборудование, сформировали запасы. Сегодня уровень готовности превышает 70%. Это промежуточный результат, который соответствует плану и графику. Подготовка продолжается, и задача – завершить все необходимые мероприятия до начала сезона - сказал Кулеба.

Министр отметил, что для котельных уже есть 90 тысяч тонн угля, 85 тысяч тонн жидкого топлива, 585 тысяч кубов дров, 32 тысячи тонн пеллет. На складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 2,4 миллиона тонн угля.

Согласно исследованию консалтинговой компании ExPro, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) превысили прошлогодние значения, достигнув 12,055 млрд. кубометров.

На ту же дату в 2024 году в хранилищах было 12,05 млрд кубометров, то есть на 0,05% или почти 5 млн кубометров меньше газа.

С начала сезона закачки в украинские ПХГ поступило почти 6,68 млрд кубометров газа, в 1,67 раз больше, чем в 2024 году. Таким образом, в хранилища в течение 2025 года закачано больше газа, чем хранилось в ПХГ на конец отопительного сезона.

Тарифы на отопление

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду и газ для населения. Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают дополнительное повышение коммунальных тарифов для населения только после окончания войны.

В Киеве стоимость отопления для населения с 2019 года остается неизменной. Как и раньше, тариф на тепло составляет - 1654,41 грн/Гкал.

Стоимость отопления для конкретной квартиры зависит от температуры за окном и наличия счетчиков. Самые низкие температуры в Киеве наблюдаются в январе и феврале.

Для сравнения, в феврале 2021 года среднемесячная температура в Киеве составила 4,7 градусов мороза. Температура была ниже, чем в январе (2,5 градусов мороза). Соответственно стоимость отопления 1 кв. м в домах, оборудованных приборами учета, составила в среднем 35 грн/кв. м, тогда как в январе - около 33 грн/кв. м.

Потребление тепла квартирой с отапливаемой площадью 56,1 кв. м в феврале составило - 1,2208 Гкал, а в январе 1,1407 Гкал. Жители этой квартиры в феврале оплатили 2019 гривен против 1887 гривен в январе.

От чего зависит стоимость отопления

В Украине большинство многоэтажных домов оборудованы домовыми счетчиками тепла. Например, в Киеве это 90% домов.

Начисления в них производятся в соответствии с показаниями приборов учета. Иными словами, жители оплачивают фактический объем тепла, потребленный домом.

В многоэтажках, оборудованных домовым счетчиком тепла и квартирными счетчиками, клиенты оплачивают потребленное тепло в соответствии с показаниями своих счетчиков.

Жители, не установившие в квартирах индивидуальные приборы учета, оплачивают разницу между показаниями домового счетчика, расходами на общедомовые нужды и суммарными показаниями всех индивидуальных счетчиков, распределенную пропорционально отапливаемой площади квартиры.

Для квартир без счетчиков устанавливается предельный размер начислений - "максимальная доля", что обезопасит клиента от аномально высоких начислений.

Угроза российских ударов

"Каждый отопительный сезон, каждая зима во время войны за Украину является серьезным вызовом", – подчеркнула Министр энергетики Украины Светлана Гринчук в интервью изданию AFP.

По словам министра, защита инфраструктуры от ежедневных российских атак является "самым большим вызовом" для энергетического сектора Украины, которая вступает в четвертую зиму войны.

"Самым большим вызовом является защита и безопасность энергетических объектов от ежедневных атак сотнями дронов и ракет. Мы отремонтировали много нашего энергетического оборудования после атак, но видим, что Россия продолжает атаковать", – сказала министр.

Украина защищает свои энергетические объекты с помощью "физической" защиты (например, габионов), "различных технических средств защиты от дронов и ракет, и, конечно, мы стремимся усилить нашу противовоздушную оборону". "Враг изменил тактику, и мы также должны изменить нашу защиту", – добавляет она.

Светлана Гринчук также пояснила, что хотя Украина надеется иметь как минимум 13,2 млрд. куб. м газа в своих хранилищах, чтобы пережить зиму, ей потребуется импортировать более 4,5 млрд. куб. м дополнительного газа.

Также Украина планирует "ввести в эксплуатацию все свои реакторы", то есть девять блоков, которые остаются в эксплуатации с момента оккупации Россией крупнейшей в Европе атомной электростанции Запорожской, которая состоит из шести реакторов, все из которых были остановлены.

При необходимости страна имеет импортную мощность 2,1 ГВт через свои высоковольтные линии, подключенные к европейской сети.

"Наша задача не только сопротивляться, мы также строим фундамент для более сильного, чистого и безопасного энергетического будущего", – заявила министр