Як підготувати оселю до холодів: чекліст

Морози вже не за горами, тому саме настав час перевірити, як готова ваша оселя до зими. УНН зібрав кілька важливих порад, які допоможуть зберегти тепло у вашій оселі.

Як підготувати квартиру та будинок до зими: утеплення для вікон, дверей та стін

Вікна зі склопакетом мають більше енергоефективність, ніж дерев’яні. Тож якщо є можливість заміни, варто турбуватися про це заздалегідь. Якщо вікна зі склопакетами встановлені, гумові ущільнювачі варто протерти вологою ганчіркою зі спеціальним засобом для цих цілей, щоб вони зберігали свою еластичність.

Якщо вікна дерев’яні, перевірте наявність всіх стяжок та переконайтеся, що переплети міцно притиснуті один до одного. Скло має бути цілим. Якщо є тріщини, а замінити немає можливості – змастіть тріщину безколірним лаком, а після висихання проклейте скотчем. Утеплити вікно можна різноманітними прокладками на клейкій основі.

Закривати вікна краще шторами із цупкого матеріалу. Проте радіатори опалення повинні бути відкритими, аби не перешкоджати проходженню тепла в приміщення. Якщо є можливість – повісьте жалюзі. Вони також будуть перешкоджати надходженню холодного повітря від скла.

Частина тепла втрачається через стіну за радіатором опалення. Запобігти цьому може тепловідбивний екран. Це може бути шар фольги з утеплювачем різної товщини. Для його встановлення потрібно обережно просунути утеплювач між батареєю та стіною, рівномірно розправити, а краї закріпити клейкою стрічкою, скобами або клеєм.

Вологість повітря в приміщенні теж грає роль. Якщо в квартирі занадто сухо, то для відчуття комфорту людині треба більш висока температура, ніж коли вологість у нормі. Комфортною для людини вважається вологість у межах 40-65%. Можна придбати гігрометр, який буде вимірювати цей показник, та зволожувач повітря.

Утеплити стіни самостійно можна зсередини, наприклад, теплоізоляційним матеріалом та гіпсокартоном. Для тих, хто живе в приватному будинку або на перших поверхах, актуальне й утеплення підлоги. Зробити це можна зі сторони підвалу за допомогою пінопласту або мінеральної вати.

Обігрів приватного будинку взимку

Альтернатив для того, щоб організувати опалення будинку без електрики не так багато. У числі тих, які можна розглядати як можливі варіанти:

установка твердопаливного котла, який буде працювати на доступних в даному регіоні ресурсах;

застосування поновлюваних ресурсів (енергія сонячного світла, гідротермальні джерела, тепло земної кори);

виготовлення біопалива і спалювання його з метою вивільнення тепла.

Як зберегти тепло в будинку взимку і як зберегти тепло в квартирі взимку без великих витрат

Сонячне світло - сонячні промені проникають через скло, нагріваючи поверхні, від яких відбиваються. Зовнішні поверхні передають своє тепло у приміщення. Взимку максимальне використання сонячної інсоляції критично, тому уникайте блокування променів полицями та іншими предметами.

Оптимізуйте тепло у своїй квартирі, відкриваючи штори протягом дня, щоб впустити сонячне світло. Сонячне світло зігріває поверхні, передаючи тепло до кімнати. Взимку максимально збільшуйте вплив сонячного світла, уникаючи перешкод сонячним променям.

Щільно задернуті штори блокують холод. Подумайте про те, щоб повісити тонкі напівпрозорі штори, які створять бар'єр для холодного повітря та дозволять сонячному світлу проникати до кімнати. Це один із найкращих способів обігріву кімнати взимку.

Максимальне використання кухонної техніки під час приготування може значно підвищити температуру в приміщенні. Холодильник постійно генерує тепло, і що холодніше всередині, то більше тепла він виділяє назовні.

Газова плита – ще одне важливе джерело тепла. Переконайтеся, що полум'я залишається стабільним, не гасне та не виходить за межі пальника. Тим, хто має індукційну плиту, розгляньте можливість поставити для нагріву велику каструлю з водою. Кипляча рідина виробляє пар, ефективно зігріваючи та зволожуючи приміщення, замінюючи зволожувач повітря.

