Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго

Київ • УНН

 • 7210 перегляди

Міністерство енергетики України повідомило, що підвищення тарифів на електроенергію для населення після 31 жовтня не планується. Тарифи на тепло та гарячу воду залишаться незмінними в опалювальному періоді 2025-2026 років.

Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго

Наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію для населення після 31 жовтня цього року. В опалювальному періоді 2025-2026 років тарифи для населення на тепло та гарячу воду залишатимуться незмінними. Про це журналісту УНН повідомили в міністерстві енергетики та міністерстві розвитку громад та територій.

Міністерство енергетики України прокоментувало, чи планується з листопада цього року підвищення цін на електричну енергію для населення.

В умовах складної економічної ситуації через повномасштабну збройну агресію російської федерації, виникає необхідність продовження підтримки населення з метою уникнення значного зростання фінансового навантаження на побутових споживачів усіх категорій, у тому числі від підвищення ціни на електричну енергію, тому наразі не розглядається питання перегляду умов механізму, передбаченого Постановою № 483, в частині зміни пільгових фіксованих цін на електричну енергію

- повідомили в Міненерго.

Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР24.09.25, 15:07 • 48277 переглядiв

Також в міністерстві розвитку громад та територій України нагадали УНН, що наразі продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів для населення у сфері теплопостачання.

 "Законом України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" цей мораторій встановлено протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано. Тому в опалювальному періоді 2025-2026 років тарифи для населення на тепло та гарячу воду залишатимуться незмінними", - зазначили в міністерстві розвитку громад в коментарі УНН.

  Також в міністерстві нагадали, що раніше Мінрозвитку ініціювало заборону відключення підприємств тепло- та водопостачання за борги у прифронтових регіонах.  Уряд протокольним дорученням підтримав цю пропозицію.

Міністерством наразі розробляється комплексне рішення щодо компенсації різниці в тарифах на теплопостачання.  Йдеться не лише про погашення заборгованості, а про формування цілісної політики, що дасть громадам інструменти для децентралізованого управління енергетикою. У проєкті держбюджету на наступний рік вперше закладено на це 15,2 млрд грн

- розповіли в Мінрозвитку.

 Тарифи на електроенергію

 Кабінет міністрів України з 1 червня 2024 року по 31 жовтня 2025 року встановив для всіх жителів України єдину фіксовану ціну на електроенергію – 4,32 грн/кВт∙год незалежно від обсягу споживання.

Для клієнтів з електроопаленням також діє тариф 4,32 грн/кВт∙год незалежно від обсягу споживання, але у період з 1 жовтня по 30 квітня:

•  за обсяг споживання до 2000 кВт∙год включно – 2,64 грн/кВт∙год;

•  за обсяг споживання понад 2000 кВт∙год – 4,32 грн/кВт∙год;

 У разі встановлення  двозонного лічильника доступний "нічний" тариф на електроенергію який становить 2,16 грн/кВт∙год (у період з 23:00 до 7:00).

 На час опалювального сезону передбачається пільговий тариф - 2,64 грн  людям, які використовують електроопалювальні установки. Він стосується тих, хто споживає до 2 тис. кВт/год електроенергії на місяць.

Ціни на газ для населення

До 30 квітня 2026 року вартість газу для населення залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр. Це передбачає тарифний план "Фіксований" для побутових клієнтів Нафтогазу (98% абонентів).

Проте клієнти інших газопостачальних компаній матимуть річні ціни на газ у жовтні від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, як й раніше.

Тариф на централізоване водопостачання та водовідведення

Тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для населення залишається на рівні, що діяв до 24 лютого 2022 року. Його встановленням займається Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Конкретні ціни на тарифи для кожного регіону та посточальника можуть відрізнятися, тому варто звертатися до сайту місцевого водоканалу.

Мораторій на відключення світла та газу за борги в прифронтових регіонах: у Мінрозвитку роз'яснили доручення уряду26.09.25, 10:40 • 2603 перегляди

Прогноз від Нацбанку

В інфляційному звіті Національного банку України за липень йшлося про те, що до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте припускається, що у 2026 році може розпочатися поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів.

Анна Мурашко

