ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 10933 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР

Київ

 • 180 перегляди

Голова Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус заявив, що енергосистема України в задовільному стані, а підземні сховища газу заповнені на 95%. Без атак рф опалювальний сезон розпочнеться без відключень світла.

Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР

Наразі в Україні енергосистема в задовільному стані. Без атак росії по енергетичній інфраструктурі опалювальний сезон почнеться без відключень. Підземні сховища газу закачані на 95% від потреби. Про це повідомив журналісту УНН голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Ситуація в енергетичній системі

Герус заявив, що наразі ситуація в енергосистемі більш-менш нормальна.

В нас є об'єкти, які відновлені, є багато об'єктів, які нові. Все залежить від того, які будуть удари (рф – ред.), будуть вони, чи ні. Це може повпливати на роботу енергосистеми. Станом на сьогодні у нас енергосистема в задовільному стані

- сказав Герус УНН.

На уточнююче запитання, що без атак рф по енергетичній інфраструктурі, опалювальний сезон має початися без відключень, Герус відповів: "Так".

Ситуація з газовою інфраструктурою

Герус прокоментував, чи очікується в Україні дефіцит газу.

Зраз всі працюють над тим, щоб дефіциту не було. НАК "Нафтогаз" активно зараз купує газ. Вже 95% від всіх потреб закупив, у нас ще є час до початку опалювального сезону, щоб було 100% газу на зиму й "Нафтогаз" зараз цим займається

- розповів Герус журналісту УНН.

Голова Комітету ВР з питань енергетики під час виступу на міжнародному форумі United by Mining, заявив, що в Україні величезні проблеми з видобутком газу, нафти.

В нас величезні проблеми з видобутком газу, нафти в Україні. По чому це видно і що мені не подобається? Якщо подивитися на наш видобуток газу й нафти, то очевидно, що це певний закритий клуб, де є обмежена кількість українських "бізнесменів". В нас в реєстрі олігархів немає, значить і олігархів немає. Формально є бізнесмени, але це обмежений клуб. На жаль в нас немає міжнародних стратегічних серйозних інвесторів, які можуть приносити капітал, які можуть приносити технології й досягати проривних результатів. Це не є добре, тому що, це стримує конкуренцію, а конкуренція призводить до того, що розвиваються технології й, що галузь рухається вперед

- розповів Герус.

Проте він зазначив, що  навіть під час війни відбувалося зростання видобутку газу в Україні, а не зниження.

У нас газова сфера все більше переплітається з сферою електроенергії. Є тенденція, що все більше електроенергії в нас виробляється з газу. Я думаю, що з вугілля будуть виробляти менше, з газу будуть виробляти більше. Газ нам буде потрібний навіть для того, щоб забезпечувати нашу країну, людей, промисловість, бізнес електроенергією

- сказав Герус.

Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24.09.25, 14:04 • 6804 перегляди

Доповнення

17 вересня Reuters повідомляло, що Україна на зиму вже накопичила більш як 80% від необхідного об'єму газу у сховищах. Проте, щоб досягнути поставлених цілей та об'ємів, необхідно закупити блакитного палива приблизно на 1 мільярд доларів. Основною причиною такої необхідності є постійні російські атаки, які створюють ризики для опалювального сезону.

Раніше зазначалося, що станом на 14 вересня 2025 року запаси природного газу в українських підземних газосховищах вже перевищили показники минулого року. Зараз там зберігається 12,055 мільярда кубів "блакитного палива", чого має вистачити для проходження опалювального сезону.

 Взимку 2025-2026 року за газ переплачувати не доведеться. "Нафтогаз" у квітні продовжив дію фіксованого тарифу: це означає, що до квітня 2026 року кубометр газу для населення коштуватиме 7,96 грн.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявляв нещодавно, що акціонерна компанія "Нафтогаз" та західні партнери України спрямували $2,5 млрд на закупівлю газу для проходження зими.

Анна Мурашко

Економіка
Електроенергія
Укргазвидобування
Нафтогаз України
Reuters
Україна