Для забезпечення України газом на опалювальний сезон залучено $2,5 млрд - голова "Нафтогазу"

$41.250.00
48.420.36
ukenru
17:45 • 1234 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
12:19 • 12246 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 19673 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 29489 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 46096 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 46402 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 26196 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 44899 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24127 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34562 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.8м/с
46%
752мм
Популярнi новини
ССО підтвердили ураження виявленого у калузькій області російського ЗРК С-400 "Тріумф"22 вересня, 08:22 • 7462 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto22 вересня, 10:21 • 18681 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 14494 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 27970 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск22 вересня, 11:27 • 18799 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 28252 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 29490 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 46096 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 46402 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 44899 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Естонія
Одеса
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 28257 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 14672 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 35080 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 85841 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 108492 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
Eurofighter Typhoon
Іл-18
Fox News

Для забезпечення України газом на опалювальний сезон залучено $2,5 млрд - голова "Нафтогазу"

Київ • УНН

 • 318 перегляди

"Нафтогаз" та західні партнери залучили $2,5 млрд на закупівлю газу для проходження зими. Україна підписала контракти, що покривають близько 95% потреб країни в газі.

Для забезпечення України газом на опалювальний сезон залучено $2,5 млрд - голова "Нафтогазу"

Акціонерна компанія "Нафтогаз" та західні партнери України спрямували $2,5 млрд на закупівлю газу для проходження зими. Про це в інтерв’ю The Washington Post заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

За словами Корецького, Україна підписала контракти, які покривають близько 95% потреб країни в газі, коли 1 листопада буде запущена централізована система опалення. Для фінансування закупівель "Нафтогаз" виплатив 1 млрд доларів із власних коштів, а Європейський банк реконструкції та розвитку, уряд Норвегії та інші установи надали 1,5 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Водночас Михайло Гончар, голова київського Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI", заявив, що цих коштів буде достатньо, якщо зима буде м'якою, але якщо температура значно знизиться, їх не вистачить. До того ж не слід виключати масовані російські ракетно-дронові атаки по об’єктах критичної інфраструктури цієї зими.

Нагадаємо

Голова Міністерства енергетики Світлана Грінчук заявила, що Україні буде необхідно імпортувати понад 4,5 мільярди кубометрів додаткового газу, щоб вдало пережити опалювальний сезон.

Євген Устименко

ЕкономікаПолітика
Нафтогаз України
Норвегія
Україна
Київ