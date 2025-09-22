Для забезпечення України газом на опалювальний сезон залучено $2,5 млрд - голова "Нафтогазу"
Київ • УНН
"Нафтогаз" та західні партнери залучили $2,5 млрд на закупівлю газу для проходження зими. Україна підписала контракти, що покривають близько 95% потреб країни в газі.
Акціонерна компанія "Нафтогаз" та західні партнери України спрямували $2,5 млрд на закупівлю газу для проходження зими. Про це в інтерв’ю The Washington Post заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає УНН.
Деталі
За словами Корецького, Україна підписала контракти, які покривають близько 95% потреб країни в газі, коли 1 листопада буде запущена централізована система опалення. Для фінансування закупівель "Нафтогаз" виплатив 1 млрд доларів із власних коштів, а Європейський банк реконструкції та розвитку, уряд Норвегії та інші установи надали 1,5 млрд доларів зовнішнього фінансування.
Водночас Михайло Гончар, голова київського Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI", заявив, що цих коштів буде достатньо, якщо зима буде м'якою, але якщо температура значно знизиться, їх не вистачить. До того ж не слід виключати масовані російські ракетно-дронові атаки по об’єктах критичної інфраструктури цієї зими.
Нагадаємо
Голова Міністерства енергетики Світлана Грінчук заявила, що Україні буде необхідно імпортувати понад 4,5 мільярди кубометрів додаткового газу, щоб вдало пережити опалювальний сезон.