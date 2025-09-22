$41.250.00
Ексклюзив
07:19 • 6794 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 10060 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 14706 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 14451 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 28170 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 44580 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 54626 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 60448 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 57057 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 85612 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
Для опалювального сезону Україні необхідно імпортувати понад 4,5 млрд кубометрів газу - Міненерго

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Україні необхідно імпортувати понад 4,5 мільярда кубометрів газу для проходження опалювального сезону. Країна сподівається мати щонайменше 13,2 мільярда кубометрів газу у своїх сховищах.

Для опалювального сезону Україні необхідно імпортувати понад 4,5 млрд кубометрів газу - Міненерго

Україні буде необхідно імпортувати понад 4,5 мільярди кубометрів додаткового газу, щоб вдало пережити опалювальний сезон. Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук в інтерв’ю AFP, пише УНН.

Деталі

"Україна сподівається мати щонайменше 13,2 мільярда кубометрів газу у своїх сховищах, але щоб пережити зиму, їй потрібно буде імпортувати понад 4,5 мільярдів кубометрів додаткового газу", - повідомила Гринчук.

Міністерка додала, що Україна також планує "ввести в експлуатацію всі свої реактори", тобто дев'ять блоків, які залишаються в експлуатації з моменту окупації росією найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка складається з шести реакторів, усі з яких були зупинені.

Також Гринчук розповіла, що країна має імпортну потужність 2,1 ГВт через свої високовольтні лінії, підключені до європейської мережі.

"Наше завдання не лише чинити опір, ми також будуємо фундамент для сильнішого, чистішого та безпечнішого енергетичного майбутнього", – заявила міністерка у своєму виступі перед представниками урядів та ядерної промисловості.

Доповнення

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити експериментальний проєкт із розподілу гуманітарного скрапленого газу для мешканців прифронтових областей. Ця програма, яка діяла з 2024 року, поширено на нові регіони та продовжено до травня 2026 року.

Світлана Гринчук повідомила, що Україна вживає всіх необхідних заходів для підготовки до опалювального сезону. Зокрема, це стосується захисту важливих енергетичних об’єктів від повітряних ударів з боку російських загарбників.

Павло Зінченко

