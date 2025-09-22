Для опалювального сезону Україні необхідно імпортувати понад 4,5 млрд кубометрів газу - Міненерго
Київ • УНН
Україні необхідно імпортувати понад 4,5 мільярда кубометрів газу для проходження опалювального сезону. Країна сподівається мати щонайменше 13,2 мільярда кубометрів газу у своїх сховищах.
Україні буде необхідно імпортувати понад 4,5 мільярди кубометрів додаткового газу, щоб вдало пережити опалювальний сезон. Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук в інтерв’ю AFP, пише УНН.
Деталі
"Україна сподівається мати щонайменше 13,2 мільярда кубометрів газу у своїх сховищах, але щоб пережити зиму, їй потрібно буде імпортувати понад 4,5 мільярдів кубометрів додаткового газу", - повідомила Гринчук.
Міністерка додала, що Україна також планує "ввести в експлуатацію всі свої реактори", тобто дев'ять блоків, які залишаються в експлуатації з моменту окупації росією найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка складається з шести реакторів, усі з яких були зупинені.
Також Гринчук розповіла, що країна має імпортну потужність 2,1 ГВт через свої високовольтні лінії, підключені до європейської мережі.
"Наше завдання не лише чинити опір, ми також будуємо фундамент для сильнішого, чистішого та безпечнішого енергетичного майбутнього", – заявила міністерка у своєму виступі перед представниками урядів та ядерної промисловості.
Доповнення
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити експериментальний проєкт із розподілу гуманітарного скрапленого газу для мешканців прифронтових областей. Ця програма, яка діяла з 2024 року, поширено на нові регіони та продовжено до травня 2026 року.
Світлана Гринчук повідомила, що Україна вживає всіх необхідних заходів для підготовки до опалювального сезону. Зокрема, це стосується захисту важливих енергетичних об’єктів від повітряних ударів з боку російських загарбників.