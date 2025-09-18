Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити експериментальний проєкт із розподілу гуманітарного скрапленого газу для мешканців прифронтових областей. Ця програма, яка діяла з 2024 року, поширено на нові регіони та продовжено до травня 2026 року. Про це повідомляє Міністерство енергетики, пише УНН.

Деталі

Основною ініціативою є підтримка мешканців територій поблизу фронту, які через російську агресію та руйнування інфраструктури втратили доступ до централізованого опалення та газопостачання.

Через російську збройну агресію і руйнування розподільних мереж у прифронтових регіонах деякі споживачі, на жаль, не мають доступу до центрального тепло- та газопостачання. Але Україна дбає про своїх громадян і продовжує залучати різні механізми підтримки. Даний проєкт вже має позитивні результати і ми продовжуватимемо його реалізацію наступного опалювального сезону – наголосила Міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Після початку нового опалювального сезону вперше до програми включать побутових споживачів Запорізької області. Забезпечення населення скрапленим газом здійснюватиметься за рахунок ресурсів державних компаній та допомоги міжнародних партнерів.

Довідково

У серпні 2024 року Кабмін ухвалив постанову №883, якою погодився з пропозицією Міністерства енергетики стосовно реалізації протягом 2024—2025 років експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб побутових споживачів в умовах воєнного стану.

До проєкту, який мав би завершитися 31 грудня 2024 року, було долучено Донецьку, Сумську, Харківську і Херсонську області.

Хто може отримати гуманітарний скраплений газ

Фізичні особи з паспортом громадянина України та РНОКПП (або відміткою в паспорті про відмову від нього). Особи, що зареєстровані й фактично проживають у домогосподарстві на території: Донецької, Сумської, Харківської, Херсонської областей, або Запорізької областей. Люди, у яких відсутнє газо- чи електропостачання (через бойові дії / надзвичайну ситуацію). Також мешканці вищевказаних територій повинні використовувати прилади лише на скрапленому газі. Можуть належати до вразливих груп (багатодітні сім’ї, малозабезпечені, сім’ї з дітьми з інвалідністю, самотні батьки, вагітні жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю, ветерани тощо).

Як подати заявку

Громадянам необхідно звернутися до обласної військової адміністрації (ОВА) або органів місцевого самоврядування, які збирають заявки. Подати заявку можна письмово або через електронні засоби (як визначить адміністрація).

Пізніше адміністрація формує списки набувачів та узгоджує їх з радою оборони області. Рішенням ради оборони визначається: які громади та домогосподарства отримають газ та у якому обсязі.

Газ видається щоквартально (раз на три місяці). Обсяг – до 63 кг скрапленого газу на одну особу, зареєстровану та фактично проживаючу в домогосподарстві.

Нагадаємо

Раніше представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук вже повідомляв, що Кабінет міністрів продовжив до 1 травня 2026 року експериментальний проєкт із розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу.

Україна на зиму вже накопичила понад 80% від необхідного об'єму газу у сховищах. Проте, щоб досягнути поставлених цілей та об'ємів, необхідно закупити блакитного палива приблизно на 1 мільярд доларів. Основною причиною такої необхідності є постійні російські атаки, які створюють ризики для опалювального сезону.