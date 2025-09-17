$41.180.06
uk
Ексклюзив
15:01 • 3720 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 13813 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 28141 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 30535 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 36552 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 37042 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 99208 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 116845 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 53496 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 62559 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
В Україні продовжили експериментальний проєкт із розподілу гумдопомоги у вигляді скрапленого газу

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Кабінет міністрів продовжив експериментальний проєкт із розподілу скрапленого газу як гуманітарної допомоги до 1 травня 2026 року. До участі в проєкті також долучили Запорізьку область.

Кабінет міністрів продовжив до 1 травня 2026 року експериментальний проєкт із розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу. Долучитися до проєкту також зможе Запорізька область. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Погоджено пропозицію Міністерства енергетики щодо продовження реалізації до 1 травня 2026 року експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб побутових споживачів в умовах воєнного стану 

- повідомив Мельничук.

До участі у проєкті долучили також Запорізьку область.

Доповнення

У серпні 2024 року Кабмін ухвалив постанову №883, якою погодився з пропозицією Міністерства енергетики стосовно реалізації протягом 2024—2025 років експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб побутових споживачів в умовах воєнного стану.

До проєкту, який мав би завершитися 31 грудня 2025 року, було долучено Донецьку, Сумську, Харківську і Херсонську області.

Нагадаємо

Україна на зиму вже накопичила більше 80% від необхідного об'єму газу у сховищах. Проте, щоб досягнути поставлених цілей та об'ємів, необхідно закупити блакитного палива приблизно на 1 мільярд доларів. Основною причиною такої необхідності є постійні російські атаки, які створюють ризики для опалювального сезону.

Павло Башинський

