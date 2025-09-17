В Україні продовжили експериментальний проєкт із розподілу гумдопомоги у вигляді скрапленого газу
Кабінет міністрів продовжив експериментальний проєкт із розподілу скрапленого газу як гуманітарної допомоги до 1 травня 2026 року. До участі в проєкті також долучили Запорізьку область.
Кабінет міністрів продовжив до 1 травня 2026 року експериментальний проєкт із розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу. Долучитися до проєкту також зможе Запорізька область. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Погоджено пропозицію Міністерства енергетики щодо продовження реалізації до 1 травня 2026 року експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб побутових споживачів в умовах воєнного стану
До участі у проєкті долучили також Запорізьку область.
Доповнення
У серпні 2024 року Кабмін ухвалив постанову №883, якою погодився з пропозицією Міністерства енергетики стосовно реалізації протягом 2024—2025 років експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб побутових споживачів в умовах воєнного стану.
До проєкту, який мав би завершитися 31 грудня 2025 року, було долучено Донецьку, Сумську, Харківську і Херсонську області.
Нагадаємо
Україна на зиму вже накопичила більше 80% від необхідного об'єму газу у сховищах. Проте, щоб досягнути поставлених цілей та об'ємів, необхідно закупити блакитного палива приблизно на 1 мільярд доларів. Основною причиною такої необхідності є постійні російські атаки, які створюють ризики для опалювального сезону.