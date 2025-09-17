Україні потрібно ще до $1 мільярда на закупівлю газу для зими - удари РФ змушують переглядати енергетичні плани - Reuters
Україна на зиму вже накопичила більше 80% від необхідного об'єму газу у сховищах. Проте, щоб досягнути поставлених цілей та об'ємів, необхідно закупити блакитного палива приблизно на 1 мільярд доларів. Основною причиною такої необхідності є постійні російські атаки, які створюють ризики для опалювального сезону. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
За словами члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, у сховищах зараз зберігається близько 11 млрд кубометрів газу, що становить понад 80% від цілі у 13,2 млрд.
Аналітики ExPro вважають об'єм накопиченого газу ще більшим – приблизно 12 млрд кубометрів, або 90%. Однак цього все одно недостатньо, і доведеться покрити ще від 1 до 2 млрд кубометрів за рахунок внутрішнього видобутку чи імпорту.
Якщо газова інфраструктура буде пошкоджена, нам доведеться шукати дорогі ресурси, щоб компенсувати дефіцит
Сергій Макогон, який є колишнім керівником української ГТС, нагадав, що торік Україна увійшла в зиму з 12,8 млрд кубометрів, але через російські удари по газовій та енергетичній інфраструктурі цього не вистачило.
Це поставило країну на межу відключення газу
Директор Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко наголосив, що оптимальний рівень запасів для стабільної зими мав би становити щонайменше 14 млрд кубометрів.
В матеріалі Reuters йдеться про те, що до війни з росією Україна видобувала до 20 млрд кубометрів газу щороку, однак нинішні показники засекречені.
Основні поставки йдуть з Угорщини, але швидко зростають і обсяги через Польщу. До 2026 року Варшава планує подвоїти пропускну спроможність газопроводу з Україною до 4 млрд кубометрів на рік. Також розглядається імпорт американського ЗПГ через Німеччину, Грецію, Литву та Польщу.
Андрій Коболєв – колишній голова "Нафтогазу" вважає, що імпортувати газ вигідніше, ніж зберігати його, адже рф постійно атакує територію України, може атакувати й газові сховища.
Україна має найбільші в Європі сховища газу на 30 млрд кубометрів. Торік у них зберігали до 3 млрд кубометрів європейського газу, однак цього року обсяги впали до нуля через загрозу атак.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що станом на 14 вересня 2025 року запаси природного газу в українських підземних газосховищах вже перевищили показники минулого року. Зараз там зберігається 12,055 мільярда кубів "блакитного палива", чого має вистачити для проходження опалювального сезону.
Станом на липень у газосховищах було тільки 9 млрд кубометрів "блакитного палива". Перед країною стоїть потреба мати запас газу на 1 жовтня 2025 року у щонайменше 13 млрд кубометрів.
При цьому взимку 2025-2026 року за газ переплачувати не доведеться. "Нафтогаз" у квітні продовжив дію фіксованого тарифу: це означає, що до квітня 2026 року кубометр газу для населення коштуватиме 7,96 грн.