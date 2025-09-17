$41.180.06
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україні потрібно ще до $1 мільярда на закупівлю газу для зими - удари РФ змушують переглядати енергетичні плани - Reuters

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Україна накопичила понад 80% необхідного обсягу газу, що становить близько 11-12 млрд кубометрів. Для досягнення цільових показників та забезпечення стабільного опалювального сезону необхідно закупити газ на 1 млрд доларів через ризики російських атак.

Україні потрібно ще до $1 мільярда на закупівлю газу для зими - удари РФ змушують переглядати енергетичні плани - Reuters

Україна на зиму вже накопичила більше 80% від необхідного об'єму газу у сховищах. Проте, щоб досягнути поставлених цілей та об'ємів, необхідно закупити блакитного палива приблизно на 1 мільярд доларів. Основною причиною такої необхідності є постійні російські атаки, які створюють ризики для опалювального сезону. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН

Деталі

За словами члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, у сховищах зараз зберігається близько 11 млрд кубометрів газу, що становить понад 80% від цілі у 13,2 млрд. 

Польща вимагає від ЄС швидшої відмови від російської нафти: пропонує зупинити імпорт до 2026 року – Reuters17.09.25, 17:06 • 842 перегляди

Аналітики ExPro вважають об'єм накопиченого газу ще більшим – приблизно 12 млрд кубометрів, або 90%. Однак цього все одно недостатньо, і доведеться покрити ще від 1 до 2 млрд кубометрів за рахунок внутрішнього видобутку чи імпорту.

Якщо газова інфраструктура буде пошкоджена, нам доведеться шукати дорогі ресурси, щоб компенсувати дефіцит

– попередив Бойко.

Сергій Макогон, який є колишнім керівником української ГТС, нагадав, що торік Україна увійшла в зиму з 12,8 млрд кубометрів, але через російські удари по газовій та енергетичній інфраструктурі цього не вистачило.

Це поставило країну на межу відключення газу 

– зазначив він, оцінюючи потребу у новому сезоні на рівні 1–1,5 млрд кубометрів, а це близько $900 млн.

Директор Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко наголосив, що оптимальний рівень запасів для стабільної зими мав би становити щонайменше 14 млрд кубометрів.

В матеріалі Reuters йдеться про те, що до війни з росією Україна видобувала до 20 млрд кубометрів газу щороку, однак нинішні показники засекречені. 

Нафтогаз та ORLEN доставили в Україну 400 млн куб. м американського газу12.09.25, 21:04 • 3968 переглядiв

Основні поставки йдуть з Угорщини, але швидко зростають і обсяги через Польщу. До 2026 року Варшава планує подвоїти пропускну спроможність газопроводу з Україною до 4 млрд кубометрів на рік. Також розглядається імпорт американського ЗПГ через Німеччину, Грецію, Литву та Польщу.

Андрій Коболєв – колишній голова "Нафтогазу" вважає, що імпортувати газ вигідніше, ніж зберігати його, адже рф постійно атакує територію України, може атакувати й газові сховища. 

Україна має найбільші в Європі сховища газу на 30 млрд кубометрів. Торік у них зберігали до 3 млрд кубометрів європейського газу, однак цього року обсяги впали до нуля через загрозу атак.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що станом на 14 вересня 2025 року запаси природного газу в українських підземних газосховищах вже перевищили показники минулого року. Зараз там зберігається 12,055 мільярда кубів "блакитного палива", чого має вистачити для проходження опалювального сезону. 

Станом на липень у газосховищах було тільки 9 млрд кубометрів "блакитного палива". Перед країною стоїть потреба мати запас газу на 1 жовтня 2025 року у щонайменше 13 млрд кубометрів.

При цьому взимку 2025-2026 року за газ переплачувати не доведеться. "Нафтогаз" у квітні продовжив дію фіксованого тарифу: це означає, що до квітня 2026 року кубометр газу для населення коштуватиме 7,96 грн.

Степан Гафтко

