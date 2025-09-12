$41.310.10
17:47
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
14:30
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
Нафтогаз та ORLEN доставили в Україну 400 млн куб. м американського газу

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Група Нафтогаз у партнерстві з польським ORLEN поставила в Україну близько 400 млн куб. м американського скрапленого газу для підготовки до зими 2025-2026. Імпорт здійснюється через термінали у Свиноуйсьце та Клайпеді, загалом законтрактовано 450 млн м3.

Нафтогаз та ORLEN доставили в Україну 400 млн куб. м американського газу

Група Нафтогаз у партнерстві з польським ORLEN в межах підготовки до зими 2025-2026 вже поставила в Україну близько 400 млн куб. м американського скрапленого газу, передає УНН із посиланням на Нафтогаз.

Деталі

За даними компанії, імпорт американського газу здійснюються через два термінали -  Свиноуйсьце в Польщі та Клайпеда в Литві.

Загалом станом на середину вересня для поставки в Україну законтрактовано близько 450 млн м3 американського LNG.

Напередодні Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості не можна залишити поза увагою потребу нашої країни в імпорті газу. Одним з ключових джерел поставок на сьогодні для нас є американський скраплений газ. Цей проект ми реалізуємо в партнерстві з польським державним концерном ORLEN. Це дозволяє нам не лише диверсифікувати поставки газу, а й посилити нашу стратегічну співпрацю 

- зазначив Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Стан готовності інфраструктури до опалювального сезону становить понад 80% - Свириденко11.09.25, 18:29 • 3204 перегляди

Антоніна Туманова

Економіка
Укргазвидобування
Нафтогаз України
Литва
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща