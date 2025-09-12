Нафтогаз та ORLEN доставили в Україну 400 млн куб. м американського газу
Київ • УНН
Група Нафтогаз у партнерстві з польським ORLEN поставила в Україну близько 400 млн куб. м американського скрапленого газу для підготовки до зими 2025-2026. Імпорт здійснюється через термінали у Свиноуйсьце та Клайпеді, загалом законтрактовано 450 млн м3.
Група Нафтогаз у партнерстві з польським ORLEN в межах підготовки до зими 2025-2026 вже поставила в Україну близько 400 млн куб. м американського скрапленого газу, передає УНН із посиланням на Нафтогаз.
Деталі
За даними компанії, імпорт американського газу здійснюються через два термінали - Свиноуйсьце в Польщі та Клайпеда в Литві.
Загалом станом на середину вересня для поставки в Україну законтрактовано близько 450 млн м3 американського LNG.
Напередодні Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості не можна залишити поза увагою потребу нашої країни в імпорті газу. Одним з ключових джерел поставок на сьогодні для нас є американський скраплений газ. Цей проект ми реалізуємо в партнерстві з польським державним концерном ORLEN. Це дозволяє нам не лише диверсифікувати поставки газу, а й посилити нашу стратегічну співпрацю
