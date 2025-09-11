Стан готовності інфраструктури до опалювального сезону становить понад 80% - Свириденко

Наразі в Україні стан готовності нашої інфраструктури до опалювального сезону по основних секторах становить понад 80%. Про це після засідання антикризового енергетичного штабу щодо підготовки до опалювального сезону 2025/26 повідомила глава уряду Юлія Свириденко, пише УНН.

Стан готовності нашої інфраструктури до опалювального сезону по основних секторах — понад 80%. Підготували 115 тис. будинків і майже 22 тис. об’єктів соцсфери. Доручила колегам завершити всі підготовчі заходи до початку опального сезону