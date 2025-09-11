Стан готовності інфраструктури до опалювального сезону становить понад 80% - Свириденко
Київ • УНН
Українська інфраструктура готова до опалювального сезону на понад 80%, включаючи 115 тис. будинків та 22 тис. об'єктів соцсфери. Уряд дозволив місцевим бюджетам використовувати дотації на захист критичної інфраструктури.
Наразі в Україні стан готовності нашої інфраструктури до опалювального сезону по основних секторах становить понад 80%. Про це після засідання антикризового енергетичного штабу щодо підготовки до опалювального сезону 2025/26 повідомила глава уряду Юлія Свириденко, пише УНН.
Стан готовності нашої інфраструктури до опалювального сезону по основних секторах — понад 80%. Підготували 115 тис. будинків і майже 22 тис. об’єктів соцсфери. Доручила колегам завершити всі підготовчі заходи до початку опального сезону
Прем’єр-міністерка нагадала, що відповідно до рішення уряду 10 вересня дозволили спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам не лише на облаштування укриттів, відновлення пошкоджених об'єктів на деокупованих і постраждалих територіях, а й на захист об’єктів критичної інфраструктури.
"Закликаю користуватися цим ресурсом. Окремо пропрацьовуємо захист енергообʼєктів системами ППО та РЕБ спільно з Генштабом", - сказала Свириденко.
