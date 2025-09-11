Стан готовності інфраструктури до опалювального сезону становить понад 80% - Свириденко

$41.210.09
15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
Ексклюзив
14:08
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
11 вересня, 09:16
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
Популярнi новини
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛА 11 вересня, 06:42
Найбільший круїзний лайнер Disney "зіштовхнувся" з проблемами: перший рейс з Сінгапуру відкладено 11 вересня, 06:49
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН 11 вересня, 07:22
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом 11 вересня, 07:32
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів 11:11
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 14:55
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
14:08
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів 11:11
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства 11 вересня, 05:01
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків 14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів 11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом 11 вересня, 07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів 10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week 9 вересня, 07:45
Стан готовності інфраструктури до опалювального сезону становить понад 80% - Свириденко

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Українська інфраструктура готова до опалювального сезону на понад 80%, включаючи 115 тис. будинків та 22 тис. об'єктів соцсфери. Уряд дозволив місцевим бюджетам використовувати дотації на захист критичної інфраструктури.

Стан готовності інфраструктури до опалювального сезону становить понад 80% - Свириденко

Наразі в Україні стан готовності нашої інфраструктури до опалювального сезону по основних секторах становить понад 80%. Про це після засідання антикризового енергетичного штабу щодо підготовки до опалювального сезону 2025/26 повідомила глава уряду Юлія Свириденко, пише УНН.

Стан готовності нашої інфраструктури до опалювального сезону по основних секторах — понад 80%. Підготували 115 тис. будинків і майже 22 тис. об’єктів соцсфери. Доручила колегам завершити всі підготовчі заходи до початку опального сезону

- зазначили Свириденко.

Прем’єр-міністерка нагадала, що відповідно до рішення уряду 10 вересня дозволили спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам не лише на облаштування укриттів, відновлення пошкоджених об'єктів на деокупованих і постраждалих територіях, а й на захист об’єктів критичної інфраструктури. 

"Закликаю користуватися цим ресурсом. Окремо пропрацьовуємо захист енергообʼєктів системами ППО та РЕБ спільно з Генштабом", - сказала Свириденко.

Кабмін затвердив програму дій уряду на 2025 рік - Свириденко 10.09.25, 17:26

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
Електроенергія
Україна