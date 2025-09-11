$41.210.09
15:15 • 706 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 3532 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 3366 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
Эксклюзив
14:08 • 9240 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 11123 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 13548 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 12775 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 12984 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 14012 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
11 сентября, 09:16 • 13810 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
Готовность инфраструктуры к отопительному сезону составляет более 80% - Свириденко

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Украинская инфраструктура готова к отопительному сезону более чем на 80%, включая 115 тыс. домов и 22 тыс. объектов социальной сферы. Правительство разрешило местным бюджетам использовать дотации на защиту критической инфраструктуры.

Готовность инфраструктуры к отопительному сезону составляет более 80% - Свириденко

В настоящее время в Украине готовность нашей инфраструктуры к отопительному сезону по основным секторам составляет более 80%. Об этом после заседания антикризисного энергетического штаба по подготовке к отопительному сезону 2025/26 сообщила глава правительства Юлия Свириденко, пишет УНН.

Состояние готовности нашей инфраструктуры к отопительному сезону по основным секторам — более 80%. Подготовили 115 тыс. домов и почти 22 тыс. объектов соцсферы. Поручила коллегам завершить все подготовительные мероприятия до начала отопительного сезона

- отметила Свириденко.

Премьер-министр напомнила, что в соответствии с решением правительства 10 сентября разрешили направлять дополнительную дотацию местным бюджетам не только на обустройство укрытий, восстановление поврежденных объектов на деоккупированных и пострадавших территориях, но и на защиту объектов критической инфраструктуры. 

"Призываю пользоваться этим ресурсом. Отдельно прорабатываем защиту энергообъектов системами ПВО и РЭБ совместно с Генштабом", - сказала Свириденко.

Кабмин утвердил программу действий правительства на 2025 год - Свириденко10.09.25, 17:26 • 2760 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Электроэнергия
Украина