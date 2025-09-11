Готовность инфраструктуры к отопительному сезону составляет более 80% - Свириденко

В настоящее время в Украине готовность нашей инфраструктуры к отопительному сезону по основным секторам составляет более 80%. Об этом после заседания антикризисного энергетического штаба по подготовке к отопительному сезону 2025/26 сообщила глава правительства Юлия Свириденко, пишет УНН.

Состояние готовности нашей инфраструктуры к отопительному сезону по основным секторам — более 80%. Подготовили 115 тыс. домов и почти 22 тыс. объектов соцсферы. Поручила коллегам завершить все подготовительные мероприятия до начала отопительного сезона - отметила Свириденко.

Премьер-министр напомнила, что в соответствии с решением правительства 10 сентября разрешили направлять дополнительную дотацию местным бюджетам не только на обустройство укрытий, восстановление поврежденных объектов на деоккупированных и пострадавших территориях, но и на защиту объектов критической инфраструктуры.

"Призываю пользоваться этим ресурсом. Отдельно прорабатываем защиту энергообъектов системами ПВО и РЭБ совместно с Генштабом", - сказала Свириденко.

