Готовность инфраструктуры к отопительному сезону составляет более 80% - Свириденко
Украинская инфраструктура готова к отопительному сезону более чем на 80%, включая 115 тыс. домов и 22 тыс. объектов социальной сферы. Правительство разрешило местным бюджетам использовать дотации на защиту критической инфраструктуры.
В настоящее время в Украине готовность нашей инфраструктуры к отопительному сезону по основным секторам составляет более 80%. Об этом после заседания антикризисного энергетического штаба по подготовке к отопительному сезону 2025/26 сообщила глава правительства Юлия Свириденко, пишет УНН.
Состояние готовности нашей инфраструктуры к отопительному сезону по основным секторам — более 80%. Подготовили 115 тыс. домов и почти 22 тыс. объектов соцсферы. Поручила коллегам завершить все подготовительные мероприятия до начала отопительного сезона
Премьер-министр напомнила, что в соответствии с решением правительства 10 сентября разрешили направлять дополнительную дотацию местным бюджетам не только на обустройство укрытий, восстановление поврежденных объектов на деоккупированных и пострадавших территориях, но и на защиту объектов критической инфраструктуры.
"Призываю пользоваться этим ресурсом. Отдельно прорабатываем защиту энергообъектов системами ПВО и РЭБ совместно с Генштабом", - сказала Свириденко.
