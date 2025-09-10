Кабмин утвердил программу действий правительства на 2025 год - Свириденко

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
13:48 • 3216 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 6844 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 12406 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 16383 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 41828 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 61935 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 51817 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 31754 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 36092 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 24237 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.4м/с
44%
756мм
Популярные новости
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 33157 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 39498 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo10 сентября, 07:17 • 36631 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 29045 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10:25 • 24893 просмотра
публикации
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
13:48 • 3216 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 41828 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 29245 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 61935 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 51817 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов12:07 • 1496 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 72326 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 66442 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 62841 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 131374 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ТикТок
Ми-8
MIM-104 Patriot
Financial Times

Кабмин утвердил программу действий правительства на 2025 год - Свириденко

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Кабинет министров утвердил программу действий правительства на 2025 год. Документ содержит 12 приоритетов, среди которых безопасность, евроинтеграция и экономическое развитие.

Кабмин утвердил программу действий правительства на 2025 год - Свириденко

Кабинет министров утвердил программу действий правительства на 2025 год. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.

Сегодня решением Кабинета министров согласовали и внесли документ на рассмотрение Верховной Рады. В Программе мы обозначили 12 приоритетов — это безопасность и оборона, евроинтеграция, антикоррупция, благосостояние, поддержка ветеранов, макрофинансы и реформы, бизнес, образование и наука, медицина и спорт, восстановление, стабильность зимой, культура

- написала Свириденко.

По ее словам, этот документ — план для решения ключевых вопросов в этих сферах, укрепления обороноспособности, поддержки армии, наращивания собственного производства вооружения, обеспечения защиты граждан, развития экономики и подготовки к членству в Европейском Союзе.

"Мы представили нашу программу 18 августа для народных депутатов, международных партнеров и представителей аналитических центров. После этого открыли сбор предложений для доработки документа с привлечением экспертов, общественных организаций, бизнеса и граждан", - напомнила премьер.

Украина получила 1 млрд евро финансовой помощи от Евросоюза - Свириденко10.09.25, 14:01 • 2060 просмотров

Она отметила, что в целом правительство получило 683 предложения от общественных организаций, бизнес-ассоциаций, экспертов и активных граждан.

"Больше всего обращений было адресовано Министерству экономики (184) и Министерству развития общин и территорий (80). Большинство предложений были учтены полностью или частично, значительная их часть уже реализуется в рамках действующих программ и стратегий. Я благодарю всех, кто присоединился к созданию программы с конструктивными предложениями. Теперь работаем для воплощения запланированного", - написала Свириденко.

Свириденко призвала США и ЕС ввести жесткие санкции против нефтяных гигантов рф09.09.25, 22:50 • 4926 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Юлия Свириденко
Верховная Рада
Европейский Союз