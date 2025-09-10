Кабмин утвердил программу действий правительства на 2025 год - Свириденко
Кабинет министров утвердил программу действий правительства на 2025 год. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.
Сегодня решением Кабинета министров согласовали и внесли документ на рассмотрение Верховной Рады. В Программе мы обозначили 12 приоритетов — это безопасность и оборона, евроинтеграция, антикоррупция, благосостояние, поддержка ветеранов, макрофинансы и реформы, бизнес, образование и наука, медицина и спорт, восстановление, стабильность зимой, культура
По ее словам, этот документ — план для решения ключевых вопросов в этих сферах, укрепления обороноспособности, поддержки армии, наращивания собственного производства вооружения, обеспечения защиты граждан, развития экономики и подготовки к членству в Европейском Союзе.
"Мы представили нашу программу 18 августа для народных депутатов, международных партнеров и представителей аналитических центров. После этого открыли сбор предложений для доработки документа с привлечением экспертов, общественных организаций, бизнеса и граждан", - напомнила премьер.
Она отметила, что в целом правительство получило 683 предложения от общественных организаций, бизнес-ассоциаций, экспертов и активных граждан.
"Больше всего обращений было адресовано Министерству экономики (184) и Министерству развития общин и территорий (80). Большинство предложений были учтены полностью или частично, значительная их часть уже реализуется в рамках действующих программ и стратегий. Я благодарю всех, кто присоединился к созданию программы с конструктивными предложениями. Теперь работаем для воплощения запланированного", - написала Свириденко.
