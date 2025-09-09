Свириденко призвала США и ЕС ввести жесткие санкции против нефтяных гигантов рф
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала США и ЕС ввести жесткие санкции против "теневого флота" рф и нефтяных компаний. Она отметила, что санкции уже привели к потерям в российской экономике на более чем $160 млрд.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко присоединилась к встрече представителей США и ЕС и призвала ввести жесткие санкции против "теневого флота" рф, нефтяных гигантов, нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров и других посредников, передает УНН.
По приглашению министра финансов США Скотта Бессента рада была присоединиться к встрече представителей США и ЕС, которую открыл Президент США Дональд Трамп. Это мероприятие стало частью переговорного процесса, направленного на укрепление трансатлантического единства
Премьер-министр отметила, что в Украине приветствуют усилия наших международных партнеров, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины.
По ее словам, санкции уже оказывают ощутимое влияние на российскую экономику, которая потеряла более $160 млрд.
Призвала наших партнеров и в дальнейшем совместно усиливать давление, введя жесткие санкции против "теневого флота", нефтяных гигантов, нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров и других посредников. Только решительные меры способны уменьшить ресурсы России для ведения войны против Украины и положить конец ежедневным российским преступлениям и террору
