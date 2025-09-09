Свириденко призвала США и ЕС ввести жесткие санкции против нефтяных гигантов рф

$41.250.03
48.380.22
ukenru
19:32 • 990 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
16:05 • 9398 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 17179 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 12234 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 40498 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 69629 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 59169 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 35980 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30073 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 29037 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.9м/с
68%
753мм
Популярные новости
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет 9 сентября, 12:18 • 14289 просмотра
С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД9 сентября, 12:18 • 13287 просмотра
В Киеве задержали 60-летнего рецидивиста за изнасилование и разбойные нападения на женщинPhoto9 сентября, 12:33 • 9254 просмотра
Жестоким убийством молодой украинки в США занялось ФБР - ТрампVideo16:20 • 5170 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo16:51 • 10808 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo19:32 • 990 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo16:51 • 10831 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
15:59 • 17180 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 43491 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 69630 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Борис Писториус
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 33719 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 32637 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 31399 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 100707 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 57202 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
MIM-23 Hawk
Вашингтон Пост

Свириденко призвала США и ЕС ввести жесткие санкции против нефтяных гигантов рф

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала США и ЕС ввести жесткие санкции против "теневого флота" рф и нефтяных компаний. Она отметила, что санкции уже привели к потерям в российской экономике на более чем $160 млрд.

Свириденко призвала США и ЕС ввести жесткие санкции против нефтяных гигантов рф

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко присоединилась к встрече представителей США и ЕС и призвала ввести жесткие санкции против "теневого флота" рф, нефтяных гигантов, нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров и других посредников, передает УНН.

По приглашению министра финансов США Скотта Бессента рада была присоединиться к встрече представителей США и ЕС, которую открыл Президент США Дональд Трамп. Это мероприятие стало частью переговорного процесса, направленного на укрепление трансатлантического единства

- сообщила Свириденко.

Премьер-министр отметила, что в Украине приветствуют усилия наших международных партнеров, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины.

По ее словам, санкции уже оказывают ощутимое влияние на российскую экономику, которая потеряла более $160 млрд.

Призвала наших партнеров и в дальнейшем совместно усиливать давление, введя жесткие санкции против "теневого флота", нефтяных гигантов, нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров и других посредников. Только решительные меры способны уменьшить ресурсы России для ведения войны против Украины и положить конец ежедневным российским преступлениям и террору

- резюмировала Свириденко.

Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества09.09.25, 17:25 • 12224 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Дональд Трамп
Украина