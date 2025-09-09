Свириденко закликала США та ЄС запровадити жорсткі санкції проти нафтових гігантів рф
Київ • УНН
Прем'єрка України Юлія Свириденко закликала США та ЄС запровадити жорсткі санкції проти "тіньового флоту" рф та нафтових компаній. Вона зазначила, що санкції вже призвели до втрат у російській економіці на понад $160 млрд.
Прем'єрка України Юлія Свириденко долучилася до зустрічі представників США та ЄС та закликала запровадити жорсткі санкції проти "тіньового флоту" рф, нафтових гігантів, нафтопереробних заводів, трейдерів та інших посередників, передає УНН.
На запрошення Міністра фінансів США Скотта Бессента рада була долучитися до зустрічі представників США та ЄС, яку відкрив Президент США Дональд Трамп. Цей захід став частиною переговорного процесу, спрямованого на зміцнення трансатлантичної єдності
Прем'єрка зауважила, що в Україні вітають зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру для України.
За її словами, санкції вже мають відчутний вплив на російську економіку, яка втратила понад $160 млрд.
Закликала наших партнерів і надалі спільно посилювати тиск, запровадивши жорсткі санкції проти "тіньового флоту", нафтових гігантів, нафтопереробних заводів, трейдерів та інших посередників. Лише рішучі заходи здатні зменшити ресурси Росії для ведення війни проти України та покласти край щоденним російським злочинам і терору
