Свириденко закликала США та ЄС запровадити жорсткі санкції проти нафтових гігантів рф

19:32 • 1196 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
16:05 • 9596 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 17302 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 12316 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 40573 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 69700 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 59214 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
9 вересня, 06:31 • 36010 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30091 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29056 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД
У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінок
Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - Трамп
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім'ю обранця
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім'ю обранця
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 17299 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 69698 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Борис Пісторіус
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Угорщина
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
The Washington Post

Свириденко закликала США та ЄС запровадити жорсткі санкції проти нафтових гігантів рф

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Прем'єрка України Юлія Свириденко закликала США та ЄС запровадити жорсткі санкції проти "тіньового флоту" рф та нафтових компаній. Вона зазначила, що санкції вже призвели до втрат у російській економіці на понад $160 млрд.

Свириденко закликала США та ЄС запровадити жорсткі санкції проти нафтових гігантів рф

Прем'єрка України Юлія Свириденко долучилася до зустрічі представників США та ЄС та закликала запровадити жорсткі санкції проти "тіньового флоту" рф, нафтових гігантів, нафтопереробних заводів, трейдерів та інших посередників, передає УНН.

На запрошення Міністра фінансів США Скотта Бессента рада була долучитися до зустрічі представників США та ЄС, яку відкрив Президент США Дональд Трамп. Цей захід став частиною переговорного процесу, спрямованого на зміцнення трансатлантичної єдності 

- повідомила Свириденко.

Прем'єрка зауважила, що в Україні вітають зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру для України.

За її словами, санкції вже мають відчутний вплив на російську економіку, яка втратила понад $160 млрд.

Закликала наших партнерів і надалі спільно посилювати тиск, запровадивши жорсткі санкції проти "тіньового флоту", нафтових гігантів, нафтопереробних заводів, трейдерів та інших посередників. Лише рішучі заходи здатні зменшити ресурси Росії для ведення війни проти України та покласти край щоденним російським злочинам і терору 

- резюмувала Свириденко.

Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Дональд Трамп
Україна