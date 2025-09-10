Украина получила 1 млрд евро финансовой помощи от Евросоюза - Свириденко

$41.120.13
Эксклюзив
10:41 • 2578 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 13789 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 17371 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 15964 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 23004 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 18219 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 44499 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 88559 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 74223 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 83651 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto
10 сентября, 02:37 • 24942 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты
10 сентября, 03:12 • 52128 просмотра
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый
05:17 • 16321 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto
06:04 • 22296 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo
07:17 • 15548 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 2582 просмотра
Эксклюзив
10:41 • 2582 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка
09:29 • 6494 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
08:44 • 13795 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 17376 просмотра
Эксклюзив
08:33 • 17376 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 19:32 • 88563 просмотра
Дональд Туск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto
9 сентября, 07:45 • 58105 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
8 сентября, 15:39 • 53479 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto
8 сентября, 15:06 • 50696 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53 • 119596 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto
7 сентября, 08:47 • 74679 просмотра
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136

Украина получила 1 млрд евро финансовой помощи от Евросоюза - Свириденко

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Украина получила 1 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС в рамках программы ERA Loans. Средства профинансированы из прибыли от замороженных активов Центробанка РФ.

Украина получила 1 млрд евро финансовой помощи от Евросоюза - Свириденко

Украина получила еще один транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере одного миллиарда евро в рамках программы ERA Loans. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН со ссылкой на сообщение главы правительства в Telegram.

Детали

"Этот транш профинансирован из прибылей от замороженных активов Центрального банка РФ. Это больше, чем помощь — это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации", - сообщила Свириденко.

Юлия Свириденко также поблагодарила Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и Еврокомиссара Валдиса Домбровскиса за их лидерство и непоколебимость.

"Эти средства означают спасенные жизни, отстроенные города и уверенное европейское будущее Украины. Агрессор должен заплатить – справедливость победит", - отметила Свириденко.

Дополнение

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз и Украина запускают "Альянс дронов", который будет финансироваться кредитом в 6 миллиардов евро от ERA. Цель программы - усилить оборонный потенциал Украины и масштабировать использование дронов на фронте.

В немецкой партии "Зеленые" звучат обвинения в сторону коалиции Мерца в контексте препятствования согласованию помощи Украине на 4,5 миллиарда евро.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитика
Юлия Свириденко
Европейская комиссия
Европейский Союз
Германия
Урсула фон дер Ляйен
Украина