Украина получила 1 млрд евро финансовой помощи от Евросоюза - Свириденко
Киев • УНН
Украина получила еще один транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере одного миллиарда евро в рамках программы ERA Loans. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН со ссылкой на сообщение главы правительства в Telegram.
Детали
"Этот транш профинансирован из прибылей от замороженных активов Центрального банка РФ. Это больше, чем помощь — это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации", - сообщила Свириденко.
Юлия Свириденко также поблагодарила Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и Еврокомиссара Валдиса Домбровскиса за их лидерство и непоколебимость.
"Эти средства означают спасенные жизни, отстроенные города и уверенное европейское будущее Украины. Агрессор должен заплатить – справедливость победит", - отметила Свириденко.
Дополнение
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз и Украина запускают "Альянс дронов", который будет финансироваться кредитом в 6 миллиардов евро от ERA. Цель программы - усилить оборонный потенциал Украины и масштабировать использование дронов на фронте.
В немецкой партии "Зеленые" звучат обвинения в сторону коалиции Мерца в контексте препятствования согласованию помощи Украине на 4,5 миллиарда евро.