ЄС інвестує 6 млрд євро у "Альянс дронів" на підтримку України

$41.120.13
48.290.09
ukenru
08:44 • 5218 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 8368 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 12075 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 19008 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 15544 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 42265 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 84516 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 72277 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 82659 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 34395 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
56%
756мм
Популярнi новини
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto10 вересня, 00:14 • 38158 перегляди
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo10 вересня, 00:42 • 38698 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto10 вересня, 02:37 • 22040 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети10 вересня, 03:12 • 48981 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto06:04 • 19650 перегляди
Публікації
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 632 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 5176 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 8298 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 84497 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 53416 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 56110 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 51788 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 49151 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 118073 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 73246 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

ЄС інвестує 6 млрд євро у "Альянс дронів" на підтримку України

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Європейський Союз та Україна створюють "Альянс дронів" з фінансуванням 6 мільярдів євро від ERA для посилення оборонного потенціалу. Програма має на меті масштабувати використання дронів на фронті та протистояти російській перевазі.

ЄС інвестує 6 млрд євро у "Альянс дронів" на підтримку України

Європейський союз і Україна запускають "Альянс дронів", що фінансуватиметься кредитом у 6 мільярдів євро від ERA. Мета програми - посилити оборонний потенціал України та масштабувати використання дронів на фронті. про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час звернення до Європейського парламенту у Страсбурзі, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ми стали свідками безрозсудного та безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи більш ніж 10 російськими безпілотниками. Європа повністю солідарна з Польщею. Послання путіна чітке, і наша відповідь також має бути чіткою. Нам потрібен більший тиск на росію, щоб вона сіла за стіл переговорів. Нам потрібно більше санкцій

- наголосила вона.

Також президентка зазначила, що наразі Європа працює над 19-м пакетом санкцій і розглядає "пришвидшення поступової відмови від російського викопного палива" і водночас збільшення підтримки України, зокрема за рахунок росії.

Потрібно терміново працювати над новим рішенням для фінансування військової відповіді та зусиль України на основі мобілізованих російських активів. За допомогою готівки, пов'язаної з цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит

- пояснила Ляйєн.

Вона підкреслила, що Україна поверне кредит "лише після того, як росія сплатить репарації, але гроші допоможуть українцям вже сьогодні".

Зокрема ідеться про фінансування українських збройних сил як першої лінії гарантій безпеки.

Отже, ми запропонуємо нову програму. Ми називаємо її якісною військовою перевагою. Вона підтримуватиме інвестиції в потенціал Збройних сил України. Візьмемо, наприклад, дрони. До війни в України не було дронів. Сьогодні використання дронів Україною, саме використання дронів Україною становить понад дві третини втрат російської техніки

- наголосила президентка.

Водночас росія швидко наздоганяє Україну, за рахунок іранських дронів та використовуючи переваги масового промислового виробництва. Лише за одну ніч у суботу для атаки на України було відправлено 800 дронів.

Ми можемо використовувати нашу промислову силу, щоб підтримати Україну в протидії цій дронній війні. Ми можемо допомогти перетворити винахідливість України на перевагу на полі бою та спільну індустріалізацію. Я також можу оголосити, що Європа виділить 6 мільярдів євро від ERA та зробить Drone Alliance з Україною. Україна має винахідливість. Тепер їй потрібні масштаби

- сказала фон дер Ляйен.

Канада анонсувала військову допомогу Україні на понад $2 млрд10.09.25, 03:03 • 3608 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Європейський парламент
Європейська комісія
Європейський Союз
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Польща