ЄС інвестує 6 млрд євро у "Альянс дронів" на підтримку України

Європейський союз і Україна запускають "Альянс дронів", що фінансуватиметься кредитом у 6 мільярдів євро від ERA. Мета програми - посилити оборонний потенціал України та масштабувати використання дронів на фронті. про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час звернення до Європейського парламенту у Страсбурзі, передає УНН.

Сьогодні ми стали свідками безрозсудного та безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи більш ніж 10 російськими безпілотниками. Європа повністю солідарна з Польщею. Послання путіна чітке, і наша відповідь також має бути чіткою. Нам потрібен більший тиск на росію, щоб вона сіла за стіл переговорів. Нам потрібно більше санкцій