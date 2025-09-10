ЄС інвестує 6 млрд євро у "Альянс дронів" на підтримку України
Київ • УНН
Європейський Союз та Україна створюють "Альянс дронів" з фінансуванням 6 мільярдів євро від ERA для посилення оборонного потенціалу. Програма має на меті масштабувати використання дронів на фронті та протистояти російській перевазі.
Європейський союз і Україна запускають "Альянс дронів", що фінансуватиметься кредитом у 6 мільярдів євро від ERA. Мета програми - посилити оборонний потенціал України та масштабувати використання дронів на фронті. про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час звернення до Європейського парламенту у Страсбурзі, передає УНН.
Деталі
Сьогодні ми стали свідками безрозсудного та безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи більш ніж 10 російськими безпілотниками. Європа повністю солідарна з Польщею. Послання путіна чітке, і наша відповідь також має бути чіткою. Нам потрібен більший тиск на росію, щоб вона сіла за стіл переговорів. Нам потрібно більше санкцій
Також президентка зазначила, що наразі Європа працює над 19-м пакетом санкцій і розглядає "пришвидшення поступової відмови від російського викопного палива" і водночас збільшення підтримки України, зокрема за рахунок росії.
Потрібно терміново працювати над новим рішенням для фінансування військової відповіді та зусиль України на основі мобілізованих російських активів. За допомогою готівки, пов'язаної з цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит
Вона підкреслила, що Україна поверне кредит "лише після того, як росія сплатить репарації, але гроші допоможуть українцям вже сьогодні".
Зокрема ідеться про фінансування українських збройних сил як першої лінії гарантій безпеки.
Отже, ми запропонуємо нову програму. Ми називаємо її якісною військовою перевагою. Вона підтримуватиме інвестиції в потенціал Збройних сил України. Візьмемо, наприклад, дрони. До війни в України не було дронів. Сьогодні використання дронів Україною, саме використання дронів Україною становить понад дві третини втрат російської техніки
Водночас росія швидко наздоганяє Україну, за рахунок іранських дронів та використовуючи переваги масового промислового виробництва. Лише за одну ніч у суботу для атаки на України було відправлено 800 дронів.
Ми можемо використовувати нашу промислову силу, щоб підтримати Україну в протидії цій дронній війні. Ми можемо допомогти перетворити винахідливість України на перевагу на полі бою та спільну індустріалізацію. Я також можу оголосити, що Європа виділить 6 мільярдів євро від ERA та зробить Drone Alliance з Україною. Україна має винахідливість. Тепер їй потрібні масштаби
