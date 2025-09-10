ЕС инвестирует 6 млрд евро в "Альянс дронов" в поддержку Украины

$41.120.13
48.290.09
ukenru
08:44 • 5960 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 9504 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 12351 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 19318 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 15766 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 42460 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 84799 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 72453 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 82759 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 34453 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
56%
756мм
Популярные новости
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положениемPhoto10 сентября, 00:14 • 38273 просмотра
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"Photo10 сентября, 00:42 • 38818 просмотра
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto10 сентября, 02:37 • 22132 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты10 сентября, 03:12 • 49098 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto06:04 • 19721 просмотра
публикации
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 1024 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 5924 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 9462 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 84784 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51 • 53566 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 56221 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 51873 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 49224 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 118149 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 73311 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136

ЕС инвестирует 6 млрд евро в "Альянс дронов" в поддержку Украины

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Европейский Союз и Украина создают "Альянс дронов" с финансированием в 6 миллиардов евро от ERA для усиления оборонного потенциала. Программа имеет целью масштабировать использование дронов на фронте и противостоять российскому превосходству.

ЕС инвестирует 6 млрд евро в "Альянс дронов" в поддержку Украины

Европейский союз и Украина запускают "Альянс дронов", который будет финансироваться кредитом в 6 миллиардов евро от ERA. Цель программы - усилить оборонный потенциал Украины и масштабировать использование дронов на фронте. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время обращения к Европейскому парламенту в Страсбурге, передает УНН.

Детали

Сегодня мы стали свидетелями безрассудного и беспрецедентного нарушения воздушного пространства Польши и Европы более чем 10 российскими беспилотниками. Европа полностью солидарна с Польшей. Послание Путина четкое, и наш ответ также должен быть четким. Нам нужно больше давления на россию, чтобы она села за стол переговоров. Нам нужно больше санкций

- подчеркнула она.

Также президент отметила, что сейчас Европа работает над 19-м пакетом санкций и рассматривает "ускорение постепенного отказа от российского ископаемого топлива" и одновременно увеличение поддержки Украины, в частности за счет россии.

Необходимо срочно работать над новым решением для финансирования военного ответа и усилий Украины на основе мобилизованных российских активов. С помощью наличных средств, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит

- пояснила Ляйен.

Она подчеркнула, что Украина вернет кредит "только после того, как Россия выплатит репарации, но деньги помогут украинцам уже сегодня".

В частности, речь идет о финансировании украинских вооруженных сил как первой линии гарантий безопасности.

Итак, мы предложим новую программу. Мы называем ее качественным военным превосходством. Она будет поддерживать инвестиции в потенциал Вооруженных сил Украины. Возьмем, например, дроны. До войны у Украины не было дронов. Сегодня использование дронов Украиной, именно использование дронов Украиной составляет более двух третей потерь российской техники

- подчеркнула президент.

В то же время россия быстро догоняет Украину за счет иранских дронов и используя преимущества массового промышленного производства. Только за одну ночь в субботу для атаки на Украину было отправлено 800 дронов.

Мы можем использовать нашу промышленную мощь, чтобы поддержать Украину в противодействии этой дроновой войне. Мы можем помочь превратить изобретательность Украины в преимущество на поле боя и совместную индустриализацию. Я также могу объявить, что Европа выделит 6 миллиардов евро от ERA и создаст Drone Alliance с Украиной. Украина обладает изобретательностью. Теперь ей нужны масштабы

- сказала фон дер Ляйен.

Канада анонсировала военную помощь Украине на более чем $2 млрд10.09.25, 03:03 • 3618 просмотров

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Европейский парламент
Европейская комиссия
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Польша