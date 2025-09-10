ЕС инвестирует 6 млрд евро в "Альянс дронов" в поддержку Украины
Киев • УНН
Европейский союз и Украина запускают "Альянс дронов", который будет финансироваться кредитом в 6 миллиардов евро от ERA. Цель программы - усилить оборонный потенциал Украины и масштабировать использование дронов на фронте. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время обращения к Европейскому парламенту в Страсбурге, передает УНН.
Детали
Сегодня мы стали свидетелями безрассудного и беспрецедентного нарушения воздушного пространства Польши и Европы более чем 10 российскими беспилотниками. Европа полностью солидарна с Польшей. Послание Путина четкое, и наш ответ также должен быть четким. Нам нужно больше давления на россию, чтобы она села за стол переговоров. Нам нужно больше санкций
Также президент отметила, что сейчас Европа работает над 19-м пакетом санкций и рассматривает "ускорение постепенного отказа от российского ископаемого топлива" и одновременно увеличение поддержки Украины, в частности за счет россии.
Необходимо срочно работать над новым решением для финансирования военного ответа и усилий Украины на основе мобилизованных российских активов. С помощью наличных средств, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит
Она подчеркнула, что Украина вернет кредит "только после того, как Россия выплатит репарации, но деньги помогут украинцам уже сегодня".
В частности, речь идет о финансировании украинских вооруженных сил как первой линии гарантий безопасности.
Итак, мы предложим новую программу. Мы называем ее качественным военным превосходством. Она будет поддерживать инвестиции в потенциал Вооруженных сил Украины. Возьмем, например, дроны. До войны у Украины не было дронов. Сегодня использование дронов Украиной, именно использование дронов Украиной составляет более двух третей потерь российской техники
В то же время россия быстро догоняет Украину за счет иранских дронов и используя преимущества массового промышленного производства. Только за одну ночь в субботу для атаки на Украину было отправлено 800 дронов.
Мы можем использовать нашу промышленную мощь, чтобы поддержать Украину в противодействии этой дроновой войне. Мы можем помочь превратить изобретательность Украины в преимущество на поле боя и совместную индустриализацию. Я также могу объявить, что Европа выделит 6 миллиардов евро от ERA и создаст Drone Alliance с Украиной. Украина обладает изобретательностью. Теперь ей нужны масштабы
