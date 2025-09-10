ЕС инвестирует 6 млрд евро в "Альянс дронов" в поддержку Украины

Европейский союз и Украина запускают "Альянс дронов", который будет финансироваться кредитом в 6 миллиардов евро от ERA. Цель программы - усилить оборонный потенциал Украины и масштабировать использование дронов на фронте. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время обращения к Европейскому парламенту в Страсбурге, передает УНН.

Детали

Сегодня мы стали свидетелями безрассудного и беспрецедентного нарушения воздушного пространства Польши и Европы более чем 10 российскими беспилотниками. Европа полностью солидарна с Польшей. Послание Путина четкое, и наш ответ также должен быть четким. Нам нужно больше давления на россию, чтобы она села за стол переговоров. Нам нужно больше санкций - подчеркнула она.

Также президент отметила, что сейчас Европа работает над 19-м пакетом санкций и рассматривает "ускорение постепенного отказа от российского ископаемого топлива" и одновременно увеличение поддержки Украины, в частности за счет россии.

Необходимо срочно работать над новым решением для финансирования военного ответа и усилий Украины на основе мобилизованных российских активов. С помощью наличных средств, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит - пояснила Ляйен.

Она подчеркнула, что Украина вернет кредит "только после того, как Россия выплатит репарации, но деньги помогут украинцам уже сегодня".

В частности, речь идет о финансировании украинских вооруженных сил как первой линии гарантий безопасности.

Итак, мы предложим новую программу. Мы называем ее качественным военным превосходством. Она будет поддерживать инвестиции в потенциал Вооруженных сил Украины. Возьмем, например, дроны. До войны у Украины не было дронов. Сегодня использование дронов Украиной, именно использование дронов Украиной составляет более двух третей потерь российской техники - подчеркнула президент.

В то же время россия быстро догоняет Украину за счет иранских дронов и используя преимущества массового промышленного производства. Только за одну ночь в субботу для атаки на Украину было отправлено 800 дронов.

Мы можем использовать нашу промышленную мощь, чтобы поддержать Украину в противодействии этой дроновой войне. Мы можем помочь превратить изобретательность Украины в преимущество на поле боя и совместную индустриализацию. Я также могу объявить, что Европа выделит 6 миллиардов евро от ERA и создаст Drone Alliance с Украиной. Украина обладает изобретательностью. Теперь ей нужны масштабы - сказала фон дер Ляйен.

