Канада анонсировала военную помощь Украине на более чем $2 млрд

Канада объявила о выделении нового пакета помощи Украине на сумму более 2 миллиардов канадских долларов. До конца 2025 года ВСУ получат все 50 современных бронетранспортеров ACSV Super Bison. Об этом заявил министр национальной обороны Дэвид МакГинти во время 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось 9 сентября в виртуальном формате с участием около 50 стран, говорится в сообщении на сайте правительства Канады, передает УНН.

Детали

Объявленный премьер-министром Канады Марком Карни пакет поддержки оценивается в миллиарды долларов. Новый пакет содержит:

835 млн долларов — бронетехника, медицинское оборудование, запчасти, стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатка, дроны и другое оснащение;

680 млн долларов (500 млн долл. США) — пакет техники из списка приоритетов НАТО для усиления украинской ПВО и других оборонных потребностей;

220 млн долларов — на дроны, противодроновые системы и средства РЭБ, в частности в совместных проектах украинских и канадских компаний;

165 млн долларов — на поддержку коалиций в рамках Контактной группы;

100 млн долларов — на закупку боеприпасов через Чешскую инициативу.

МакГинти также подтвердил, что в Украину уже направляются восемь бронированных машин поддержки (ACSVs), а все 50, обещанные в 2023 году, будут доставлены до конца 2025-го.

Министр отметил, что канадская помощь призвана укрепить возможности ВСУ в условиях продолжающейся агрессии России.

Напомним

Во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости Украины, 24 августа 2025 года, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада выделит более 1 млрд долл. на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники Украине, которые поступят в сентябре этого года.

