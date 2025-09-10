$41.250.03
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан
9 сентября, 16:05 • 21221 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 26303 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 17779 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 45310 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 74423 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 61053 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
9 сентября, 06:31 • 37026 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30605 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 29705 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Канада анонсировала военную помощь Украине на более чем $2 млрд

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Канада объявила о новом пакете помощи Украине на сумму более 2 миллиардов канадских долларов. До конца 2025 года ВСУ получат 50 бронетранспортеров ACSV Super Bison и другую военную технику.

Канада объявила о выделении нового пакета помощи Украине на сумму более 2 миллиардов канадских долларов. До конца 2025 года ВСУ получат все 50 современных бронетранспортеров ACSV Super Bison. Об этом заявил министр национальной обороны Дэвид МакГинти во время 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось 9 сентября в виртуальном формате с участием около 50 стран, говорится в сообщении на сайте правительства Канады, передает УНН.

Детали

Объявленный премьер-министром Канады Марком Карни пакет поддержки оценивается в миллиарды долларов. Новый пакет содержит:

  • 835 млн долларов — бронетехника, медицинское оборудование, запчасти, стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатка, дроны и другое оснащение;
    • 680 млн долларов (500 млн долл. США) — пакет техники из списка приоритетов НАТО для усиления украинской ПВО и других оборонных потребностей;
      • 220 млн долларов — на дроны, противодроновые системы и средства РЭБ, в частности в совместных проектах украинских и канадских компаний;
        • 165 млн долларов — на поддержку коалиций в рамках Контактной группы;
          • 100 млн долларов — на закупку боеприпасов через Чешскую инициативу.

            МакГинти также подтвердил, что в Украину уже направляются восемь бронированных машин поддержки (ACSVs), а все 50, обещанные в 2023 году, будут доставлены до конца 2025-го.

            Министр отметил, что канадская помощь призвана укрепить возможности ВСУ в условиях продолжающейся агрессии России.

            Напомним

            Во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости Украины, 24 августа 2025 года, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада выделит более 1 млрд долл. на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники Украине, которые поступят в сентябре этого года.

            Вита Зеленецкая

