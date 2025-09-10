Канада анонсировала военную помощь Украине на более чем $2 млрд
Киев • УНН
Канада объявила о новом пакете помощи Украине на сумму более 2 миллиардов канадских долларов. До конца 2025 года ВСУ получат 50 бронетранспортеров ACSV Super Bison и другую военную технику.
Канада объявила о выделении нового пакета помощи Украине на сумму более 2 миллиардов канадских долларов. До конца 2025 года ВСУ получат все 50 современных бронетранспортеров ACSV Super Bison. Об этом заявил министр национальной обороны Дэвид МакГинти во время 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось 9 сентября в виртуальном формате с участием около 50 стран, говорится в сообщении на сайте правительства Канады, передает УНН.
Детали
Объявленный премьер-министром Канады Марком Карни пакет поддержки оценивается в миллиарды долларов. Новый пакет содержит:
- 835 млн долларов — бронетехника, медицинское оборудование, запчасти, стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатка, дроны и другое оснащение;
- 680 млн долларов (500 млн долл. США) — пакет техники из списка приоритетов НАТО для усиления украинской ПВО и других оборонных потребностей;
- 220 млн долларов — на дроны, противодроновые системы и средства РЭБ, в частности в совместных проектах украинских и канадских компаний;
- 165 млн долларов — на поддержку коалиций в рамках Контактной группы;
- 100 млн долларов — на закупку боеприпасов через Чешскую инициативу.
МакГинти также подтвердил, что в Украину уже направляются восемь бронированных машин поддержки (ACSVs), а все 50, обещанные в 2023 году, будут доставлены до конца 2025-го.
Министр отметил, что канадская помощь призвана укрепить возможности ВСУ в условиях продолжающейся агрессии России.
Напомним
Во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости Украины, 24 августа 2025 года, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада выделит более 1 млрд долл. на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники Украине, которые поступят в сентябре этого года.
