Ексклюзив
09:24 • 7736 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
07:11 • 9312 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
05:50 • 13476 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 50891 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 52860 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 29476 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 53785 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34366 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 36031 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26541 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
05:50 • 13498 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 50918 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів
Канада виділить понад 1 млрд доларів на постачання дронів, боєприпасів Україні - прем’єр Карні

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Канада виділить понад 1 млрд доларів на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні. Ця допомога надійде вже наступного місяця.

Канада виділить понад 1 млрд доларів на постачання дронів, боєприпасів Україні - прем’єр Карні

Канада виділить понад  1 млрд дол. на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні, які надійдуть наступного місяця. Про це сказав прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, передає УНН.

Деталі

На саміті G7 Канада пообіцяла додаткових 2 млрд дол. військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 млрд дол. з цієї суми буде спрямовано на посилення українського арсеналу озброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки, які надійдуть наступного місяця

- заявив Карні.

За його словами, Канада також долучається до фінансування найбільш необхідного пакету та буде надавати десятки мільйонів на екстрену медичну допомогу, створення бомбосховищ, посилення демократії України.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Канада підтримує Україну й постійно працює над посиленням спроможностей ЗСУ. Ми очолили зусилля з надання фінансової допомоги, яка підтримує контрнаступ України. Ми вимагаємо, щоб було притягнуто до відповідальності за кричущі порушення прав людини, за її постійну агресію запровадивши жорстокі санкції проти її воєнної машини

- розповів Карні.

Доповнення

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні приїхав до України.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Марк Карні
Збройні сили України
Канада
Україна
Безпілотний літальний апарат