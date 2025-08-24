Канада выделит более 1 млрд долларов на поставки дронов, боеприпасов Украине - премьер Карни

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Эксклюзив
09:24 • 8876 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
07:11 • 10175 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
05:50 • 13947 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 51367 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 53098 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 29549 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 53836 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34388 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 36125 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 26554 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4м/с
52%
746мм
Популярные новости
Украина атакует российские нефтяные объекты – вскоре планирует отправить «Фламинго» в россиюPhoto24 августа, 00:24 • 18072 просмотра
На территории курской АЭС возник пожар: что известноVideo24 августа, 00:49 • 3844 просмотра
В Республике Сербской запланировали референдум по приговору суда Боснии и Герцеговины против Додика24 августа, 01:20 • 6286 просмотра
Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно24 августа, 01:39 • 11606 просмотра
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW24 августа, 02:03 • 14555 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
05:50 • 13947 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 51367 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 32825 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 45507 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 34250 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Карни
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Германия
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 36125 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 22859 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 24332 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 27044 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 33882 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
ATACMS
Крылатая ракета
КАБ-500

Канада выделит более 1 млрд долларов на поставки дронов, боеприпасов Украине - премьер Карни

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Канада выделит более 1 млрд долларов на поставки дронов, боеприпасов и бронетехники Украине. Эта помощь поступит уже в следующем месяце.

Канада выделит более 1 млрд долларов на поставки дронов, боеприпасов Украине - премьер Карни

Канада выделит более 1 млрд долл. на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники Украине, которые поступят в следующем месяце. Об этом сказал премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости Украины, передает УНН.

Детали

На саммите G7 Канада пообещала дополнительные 2 млрд долл. военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 млрд долл. из этой суммы будет направлено на усиление украинского арсенала вооружения путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят в следующем месяце

- заявил Карни.

По его словам, Канада также присоединяется к финансированию наиболее необходимого пакета и будет предоставлять десятки миллионов на экстренную медицинскую помощь, создание бомбоубежищ, усиление демократии Украины.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Канада поддерживает Украину и постоянно работает над усилением возможностей ВСУ. Мы возглавили усилия по оказанию финансовой помощи, которая поддерживает контрнаступление Украины. Мы требуем, чтобы была привлечена к ответственности за вопиющие нарушения прав человека, за ее постоянную агрессию, введя жестокие санкции против ее военной машины

- рассказал Карни.

Дополнение

Премьер-министр Канады Марк Карни приехал в Украину.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Марк Карни
Вооруженные силы Украины
Канада
Украина
Беспилотный летательный аппарат