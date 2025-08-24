Канада выделит более 1 млрд долларов на поставки дронов, боеприпасов Украине - премьер Карни
Киев • УНН
Канада выделит более 1 млрд долл. на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники Украине, которые поступят в следующем месяце. Об этом сказал премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости Украины, передает УНН.
Детали
На саммите G7 Канада пообещала дополнительные 2 млрд долл. военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 млрд долл. из этой суммы будет направлено на усиление украинского арсенала вооружения путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят в следующем месяце
По его словам, Канада также присоединяется к финансированию наиболее необходимого пакета и будет предоставлять десятки миллионов на экстренную медицинскую помощь, создание бомбоубежищ, усиление демократии Украины.
С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Канада поддерживает Украину и постоянно работает над усилением возможностей ВСУ. Мы возглавили усилия по оказанию финансовой помощи, которая поддерживает контрнаступление Украины. Мы требуем, чтобы была привлечена к ответственности за вопиющие нарушения прав человека, за ее постоянную агрессию, введя жестокие санкции против ее военной машины
Дополнение
Премьер-министр Канады Марк Карни приехал в Украину.