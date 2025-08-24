Прем'єр-міністр Канади Марк Карні приїхав до України

$41.220.00
Ексклюзив
05:50 • 1082 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 41918 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 46925 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 26405 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 51483 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 33566 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 33961 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26339 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25670 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14700 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Сили оборони зупинили наступ росіян на Донеччині та взяли у полон 16 військових - ГУРVideo23 серпня, 20:20 • 7692 перегляди
86 років з дня підписання пакту Молотова-Ріббентропа: Україна закликає світ не повторювати помилок минулого23 серпня, 20:47 • 8114 перегляди
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІPhoto00:24 • 11657 перегляди
Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо01:39 • 5480 перегляди
Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW02:03 • 10598 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
05:50 • 1082 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 41918 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 29543 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 41464 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 31388 перегляди
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 33963 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 21310 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 22920 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 25570 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 32652 перегляди
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні приїхав до України

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Києва у День Незалежності України. Він заявив про готовність Канади посилювати підтримку та боротися за мир для українців.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні приїхав до України

У День Незалежності України прем’єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Києва. Він підкреслив, що Канада готова посилювати допомогу та віддана боротьбі за мир для українців. Про це Карні написав у своєму "X".

Деталі

Щойно приїхав до Києва, Україна. У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії своєї нації Канада посилює нашу підтримку та наші зусилля щодо справедливого та тривалого миру для України

 - йдеться у дописі.

Доповнення

Колишній голова Банку Англії Марк Карні став очільником Ліберальної партії Канади. Він замінив на посаді прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, який ще в січні оголосив про рішення піти у відставку. Карні був єдиним претендентом на лідерство, що не входив до чинного уряду Трюдо, і за результатами голосування здобув підтримку 85,9% учасників.

Прем'єр Канади Карні похвалив Трампа за мирні ініціативи щодо України17.08.25, 01:24 • 5267 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
X Corp.
Ліберальна партія Канади
Банк Англії
Марк Карні
Джастін Трюдо
Канада
Україна
Київ