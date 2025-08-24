Прем'єр-міністр Канади Марк Карні приїхав до України
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Києва у День Незалежності України. Він заявив про готовність Канади посилювати підтримку та боротися за мир для українців.
У День Незалежності України прем’єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Києва. Він підкреслив, що Канада готова посилювати допомогу та віддана боротьбі за мир для українців. Про це Карні написав у своєму "X".
Деталі
Щойно приїхав до Києва, Україна. У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії своєї нації Канада посилює нашу підтримку та наші зусилля щодо справедливого та тривалого миру для України
Доповнення
Колишній голова Банку Англії Марк Карні став очільником Ліберальної партії Канади. Він замінив на посаді прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, який ще в січні оголосив про рішення піти у відставку. Карні був єдиним претендентом на лідерство, що не входив до чинного уряду Трюдо, і за результатами голосування здобув підтримку 85,9% учасників.
