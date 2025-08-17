$41.450.00
16 серпня, 13:32
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Прем'єр Канади Карні похвалив Трампа за мирні ініціативи щодо України

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні високо оцінив дії президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Він також заявив про посилення підтримки Києва та співпрацю із Зеленським.

Прем'єр Канади Карні похвалив Трампа за мирні ініціативи щодо України

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні похвалив президента США Дональда Трампа за "створення можливості припинити незаконну війну росії в Україні та погодження надати гарантії безпеки Україні після ухвалення мирної угоди. Про це повідомляє The New York Times, інформує УНН.

Деталі

Карні також заявив, що Канада посилить свою підтримку Києва та тісно співпрацює з Президентом України Володимиром Зеленським.

Видання вказує, що заява Карні стала "значною мірою" співзвучною реакції Європи на саміт на Алясці.

Як зазначають автори, канадський прем'єр "обережно уникнув суперечностей щодо рішення Трампа надати пріоритет всеохоплюючій мирній угоді над негайним припиненням вогню, водночас демонструючи тверду підтримку України".

Нагадаємо

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у своїй підтримці України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення російської агресії проти України. Лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції заявили, що досягнення миру між Україною та росією вимагає припинення вогню та гарантій безпеки для України.

Вадим Хлюдзинський

