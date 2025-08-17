Прем'єр Канади Карні похвалив Трампа за мирні ініціативи щодо України

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні похвалив президента США Дональда Трампа за "створення можливості припинити незаконну війну росії в Україні та погодження надати гарантії безпеки Україні після ухвалення мирної угоди. Про це повідомляє The New York Times, інформує УНН.

Деталі

Карні також заявив, що Канада посилить свою підтримку Києва та тісно співпрацює з Президентом України Володимиром Зеленським.

Видання вказує, що заява Карні стала "значною мірою" співзвучною реакції Європи на саміт на Алясці.

Як зазначають автори, канадський прем'єр "обережно уникнув суперечностей щодо рішення Трампа надати пріоритет всеохоплюючій мирній угоді над негайним припиненням вогню, водночас демонструючи тверду підтримку України".

Нагадаємо

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у своїй підтримці України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення російської агресії проти України. Лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції заявили, що досягнення миру між Україною та росією вимагає припинення вогню та гарантій безпеки для України.

