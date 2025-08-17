$41.450.00
16 августа, 13:32 • 30372 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 54398 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 43187 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 46586 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 45180 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 46792 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 243019 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 211834 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 166807 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154350 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Премьер Канады Карни похвалил Трампа за мирные инициативы по Украине

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Премьер-министр Канады Марк Карни высоко оценил действия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Он также заявил об усилении поддержки Киева и сотрудничестве с Зеленским.

Премьер Канады Карни похвалил Трампа за мирные инициативы по Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни похвалил президента США Дональда Трампа за "создание возможности прекратить незаконную войну России в Украине и согласие предоставить гарантии безопасности Украине после принятия мирного соглашения. Об этом сообщает The New York Times, информирует УНН.

Детали

Карни также заявил, что Канада усилит свою поддержку Киева и тесно сотрудничает с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание указывает, что заявление Карни стало "в значительной степени" созвучным реакции Европы на саммит на Аляске.

Как отмечают авторы, канадский премьер "осторожно избежал противоречий относительно решения Трампа предоставить приоритет всеобъемлющему мирному соглашению над немедленным прекращением огня, одновременно демонстрируя твердую поддержку Украины".

Напомним

Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что "остаются непоколебимыми" в своей поддержке Украины и усилий президента США Дональда Трампа по прекращению российской агрессии против Украины. Лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции заявили, что достижение мира между Украиной и Россией требует прекращения огня и гарантий безопасности для Украины.

Зеленский: Готовимся к встрече в понедельник с президентом Трампом16.08.25, 23:35 • 1190 просмотров

