Премьер Канады Карни похвалил Трампа за мирные инициативы по Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни похвалил президента США Дональда Трампа за "создание возможности прекратить незаконную войну России в Украине и согласие предоставить гарантии безопасности Украине после принятия мирного соглашения. Об этом сообщает The New York Times, информирует УНН.

Детали

Карни также заявил, что Канада усилит свою поддержку Киева и тесно сотрудничает с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание указывает, что заявление Карни стало "в значительной степени" созвучным реакции Европы на саммит на Аляске.

Как отмечают авторы, канадский премьер "осторожно избежал противоречий относительно решения Трампа предоставить приоритет всеобъемлющему мирному соглашению над немедленным прекращением огня, одновременно демонстрируя твердую поддержку Украины".

Напомним

Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что "остаются непоколебимыми" в своей поддержке Украины и усилий президента США Дональда Трампа по прекращению российской агрессии против Украины. Лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции заявили, что достижение мира между Украиной и Россией требует прекращения огня и гарантий безопасности для Украины.

