Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у підтримці України

Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
12:47 • 33334 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 32651 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 36901 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 37895 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 43616 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 225245 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 201101 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 156325 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 144232 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Трамп після переговорів із Зеленським і лідерами Європи: найкращий спосіб покласти край війні - перейти безпосередньо до мирної угоди16 серпня, 09:01 • 8926 перегляди
Вибух на пороховому заводі в рф: загинуло 11 осіб і 130 поранені Photo16 серпня, 09:33 • 25841 перегляди
У російському Волгограді помітили стовп густого чорного диму в районі НПЗ: що відомоVideo13:01 • 11866 перегляди
Партизани розвідали інформацію про виробництво ракетних компонентів "Калібр" та "Іскандер" у російській КазаніPhoto14:03 • 7740 перегляди
Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Зеленський віддасть весь Донбас - NYT14:32 • 7048 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 314083 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 271040 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 276019 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 284515 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 363997 перегляди
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 33489 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 30214 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 95193 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 163565 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 241425 перегляди
Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у підтримці України

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Лідери восьми держав Північної Європи та Балті підтвердили непохитну підтримку України та зусиль Дональда Трампа щодо припинення російської агресії. Вони вимагають припинення вогню, гарантій безпеки для України та повернення викрадених дітей.

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у підтримці України

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що вони "залишаються непохитними" у своїй підтримці України та зусиль президента СШАДональда Трампа щодо припинення російської агресії проти України, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції заявили, що досягнення миру між Україною та росією вимагає припинення вогню та гарантій безпеки для України.

"Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові брати участь у гарантіях безпеки. Жодних обмежень не повинно бути накладено на збройні сили України чи її співпрацю з іншими країнами", – йдеться у заяві.

"росія не має права вето щодо шляху України до ЄС та НАТО".

Лідери також вимагали від росії "терміново повернути" дітей, яких було викрадено з окупованих територій, а також військовополонених та цивільних ув'язнених.

"Доки росія продовжуватиме вбивати, ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку росії", – додається у заяві.

Раніше

Трамп заявив, що погодився з Путіним щодо необхідності пошуку мирної угоди без попереднього припинення вогню, якого вимагали Україна та її європейські союзники, досі за підтримки США.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.

Антоніна Туманова

