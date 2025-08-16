Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у підтримці України

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що вони "залишаються непохитними" у своїй підтримці України та зусиль президента СШАДональда Трампа щодо припинення російської агресії проти України, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції заявили, що досягнення миру між Україною та росією вимагає припинення вогню та гарантій безпеки для України.

"Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові брати участь у гарантіях безпеки. Жодних обмежень не повинно бути накладено на збройні сили України чи її співпрацю з іншими країнами", – йдеться у заяві.

"росія не має права вето щодо шляху України до ЄС та НАТО".

Лідери також вимагали від росії "терміново повернути" дітей, яких було викрадено з окупованих територій, а також військовополонених та цивільних ув'язнених.

"Доки росія продовжуватиме вбивати, ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку росії", – додається у заяві.

Раніше

Трамп заявив, що погодився з Путіним щодо необхідності пошуку мирної угоди без попереднього припинення вогню, якого вимагали Україна та її європейські союзники, досі за підтримки США.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.