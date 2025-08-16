Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что "остаются непоколебимыми" в поддержке Украины

$41.450.00
13:32 • 23889 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 41080 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 36969 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 40945 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 41044 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 45188 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 233314 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 205924 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 161095 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 148778 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Популярные новости
Трамп после переговоров с Зеленским и лидерами Европы: лучший способ положить конец войне - перейти непосредственно к мирному соглашению16 августа, 09:01 • 11703 просмотра
Взрыв на пороховом заводе в РФ: погибло 11 человек и 130 ранены Photo16 августа, 09:33 • 28559 просмотра
В российском Волгограде заметили столб густого черного дыма в районе НПЗ: что известноVideo13:01 • 14356 просмотра
Партизаны разведали информацию о производстве ракетных компонентов "Калибр" и "Искандер" в российской КазаниPhoto14:03 • 11088 просмотра
Трамп сказал европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Зеленский отдаст весь Донбасс - NYT14:32 • 10872 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 322476 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 278208 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 283067 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 291077 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 370306 просмотра
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 35017 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 31302 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 166706 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 244355 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 176219 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Строительство
Поезд
Хранитель

Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что "остаются непоколебимыми" в поддержке Украины

Киев • УНН

 • 7264 просмотра

Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии подтвердили непоколебимую поддержку Украины и усилий Дональда Трампа по прекращению российской агрессии. Они требуют прекращения огня, гарантий безопасности для Украины и возвращения похищенных детей.

Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что "остаются непоколебимыми" в поддержке Украины

Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что они "остаются непоколебимыми" в своей поддержке Украины и усилий президента США Дональда Трампа по прекращению российской агрессии против Украины, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции заявили, что достижение мира между Украиной и россией требует прекращения огня и гарантий безопасности для Украины.

"Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы участвовать в гарантиях безопасности. Никаких ограничений не должно быть наложено на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с другими странами", – говорится в заявлении.

"россия не имеет права вето на путь Украины в ЕС и НАТО".

Лидеры также потребовали от россии "срочно вернуть" детей, похищенных с оккупированных территорий, а также военнопленных и гражданских заключенных.

"Пока россия будет продолжать убивать, мы будем продолжать усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику россии", – добавляется в заявлении.

Ранее

Трамп заявил, что согласился с путиным относительно необходимости поиска мирного соглашения без предварительного прекращения огня, которого требовали Украина и ее европейские союзники, до сих пор при поддержке США.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.

Антонина Туманова

