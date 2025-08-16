Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что "остаются непоколебимыми" в поддержке Украины

Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что они "остаются непоколебимыми" в своей поддержке Украины и усилий президента США Дональда Трампа по прекращению российской агрессии против Украины, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции заявили, что достижение мира между Украиной и россией требует прекращения огня и гарантий безопасности для Украины.

"Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы участвовать в гарантиях безопасности. Никаких ограничений не должно быть наложено на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с другими странами", – говорится в заявлении.

"россия не имеет права вето на путь Украины в ЕС и НАТО".

Лидеры также потребовали от россии "срочно вернуть" детей, похищенных с оккупированных территорий, а также военнопленных и гражданских заключенных.

"Пока россия будет продолжать убивать, мы будем продолжать усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику россии", – добавляется в заявлении.

Ранее

Трамп заявил, что согласился с путиным относительно необходимости поиска мирного соглашения без предварительного прекращения огня, которого требовали Украина и ее европейские союзники, до сих пор при поддержке США.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.