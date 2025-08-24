Премьер-министр Канады Марк Карни приехал в Украину
Киев • УНН
Премьер-министр Канады Марк Карни прибыл в Киев в День Независимости Украины. Он заявил о готовности Канады усиливать поддержку и бороться за мир для украинцев.
Детали
Только что прибыл в Киев, Украина. В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории своей нации Канада усиливает нашу поддержку и наши усилия по справедливому и прочному миру для Украины
Дополнение
Бывший глава Банка Англии Марк Карни стал главой Либеральной партии Канады. Он сменил на посту премьер-министра Джастина Трюдо, который еще в январе объявил о решении уйти в отставку. Карни был единственным претендентом на лидерство, не входившим в действующее правительство Трюдо, и по результатам голосования получил поддержку 85,9% участников.
