Премьер-министр Канады Марк Карни приехал в Украину

Эксклюзив
05:50 • 1048 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 41888 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 46898 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 26394 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 51472 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 33563 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 33958 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 26339 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25670 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14700 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Силы обороны остановили наступление россиян в Донецкой области и взяли в плен 16 военных - ГУРVideo23 августа, 20:20 • 7692 просмотра
86 лет со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа: Украина призывает мир не повторять ошибок прошлого23 августа, 20:47 • 8114 просмотра
Украина атакует российские нефтяные объекты – вскоре планирует отправить «Фламинго» в россиюPhoto00:24 • 11658 просмотра
Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно01:39 • 5480 просмотра
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW02:03 • 10598 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
05:50 • 1048 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 41888 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 29536 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 41451 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 31382 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Донецкая область
Курская область
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 33958 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 21308 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 22918 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 25566 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 32650 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
КАБ-500
КАБ-250
Сокол 9

Премьер-министр Канады Марк Карни приехал в Украину

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Премьер-министр Канады Марк Карни прибыл в Киев в День Независимости Украины. Он заявил о готовности Канады усиливать поддержку и бороться за мир для украинцев.

Премьер-министр Канады Марк Карни приехал в Украину

В День Независимости Украины премьер-министр Канады Марк Карни прибыл в Киев. Он подчеркнул, что Канада готова усиливать помощь и привержена борьбе за мир для украинцев. Об этом Карни написал в своем "X".

Детали

Только что прибыл в Киев, Украина. В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории своей нации Канада усиливает нашу поддержку и наши усилия по справедливому и прочному миру для Украины

 - говорится в сообщении.

Дополнение

Бывший глава Банка Англии Марк Карни стал главой Либеральной партии Канады. Он сменил на посту премьер-министра Джастина Трюдо, который еще в январе объявил о решении уйти в отставку. Карни был единственным претендентом на лидерство, не входившим в действующее правительство Трюдо, и по результатам голосования получил поддержку 85,9% участников.

Премьер Канады Карни похвалил Трампа за мирные инициативы по Украине17.08.2025, 01:24 • 5267 просмотров

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
X Corp.
Либеральная партия Канады
Банк Англии
Марк Карни
Джастин Трюдо
Канада
Украина
Киев