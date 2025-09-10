Канада анонсувала військову допомогу Україні на понад $2 млрд
Київ • УНН
Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму понад 2 мільярди канадських доларів. До кінця 2025 року ЗСУ отримають 50 бронетранспортерів ACSV Super Bison та іншу військову техніку.
Канада повідомила про виділення нового пакета допомоги Україні на суму понад 2 мільярди канадських доларів. До кінця 2025 року ЗСУ отримають усі 50 сучасних бронетранспортерів ACSV Super Bison. Про це заявив міністр національної оборони Девід МакҐінті під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося 9 вересня у віртуальному форматі за участі близько 50 країн, йдеться в повідомлені на сайті уряду Канади, передає УНН.
Деталі
Оголошений прем'єр-міністром Канади Марком Карні пакет підтримки оцінюється в мільярди доларів. Новий пакет містить:
- $835 млн — бронетехніка, медичне обладнання, запчастини, стрілецька зброя, боєприпаси, вибухівка, дрони та інше оснащення;
- $680 млн (500 млн дол. США) — пакет техніки зі списку пріоритетів НАТО для посилення української ППО та інших оборонних потреб;
- $220 млн — на дрони, протидронові системи та засоби РЕБ, зокрема у спільних проєктах українських і канадських компаній;
- $165 млн — на підтримку коаліцій у межах Контактної групи;
- $100 млн — на закупівлю боєприпасів через Чеську ініціативу.
МакҐінті також підтвердив, що в Україну вже прямують вісім броньованих машин підтримки (ACSVs), а всі 50, обіцяні у 2023 році, будуть доставлені до кінця 2025-го.
Міністр зазначив, що канадська допомога покликана зміцнити можливості ЗСУ в умовах триваючої агресії Росії.
Нагадаємо
Під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, 24 серпня 2025 року, прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Канада виділить понад 1 млрд дол. на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні, які надійдуть у вересні цього року.
