Канада анонсувала військову допомогу Україні на понад $2 млрд

Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 19671 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 25412 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 17262 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 44896 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 73954 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 60909 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 36945 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30567 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29664 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
У Нідерландах заявили, що місця для українських біженців закінчуються 9 вересня, 14:19 • 6110 перегляди
Кабмін пришвидшив друк та надсилання повісток9 вересня, 15:16 • 6654 перегляди
Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - ТрампVideo9 вересня, 16:20 • 10594 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 16742 перегляди
Під Києвом п'яний водій Lexus збив 9-річну дівчинку18:24 • 6584 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 46245 перегляди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Білий дім
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 35873 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 34240 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 32935 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 102246 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 58613 перегляди
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
E-6 Mercury

Канада анонсувала військову допомогу Україні на понад $2 млрд

Київ • УНН

 120 перегляди

Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму понад 2 мільярди канадських доларів. До кінця 2025 року ЗСУ отримають 50 бронетранспортерів ACSV Super Bison та іншу військову техніку.

Канада анонсувала військову допомогу Україні на понад $2 млрд

Канада повідомила про виділення нового пакета допомоги Україні на суму понад 2 мільярди канадських доларів. До кінця 2025 року ЗСУ отримають усі 50 сучасних бронетранспортерів ACSV Super Bison. Про це заявив міністр національної оборони Девід МакҐінті під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося 9 вересня у віртуальному форматі за участі близько 50 країн, йдеться в повідомлені на сайті уряду Канади, передає УНН.

Деталі

Оголошений прем'єр-міністром Канади Марком Карні пакет підтримки оцінюється в мільярди доларів. Новий пакет містить:

  • $835 млн — бронетехніка, медичне обладнання, запчастини, стрілецька зброя, боєприпаси, вибухівка, дрони та інше оснащення;
    • $680 млн (500 млн дол. США) — пакет техніки зі списку пріоритетів НАТО для посилення української ППО та інших оборонних потреб;
      • $220 млн — на дрони, протидронові системи та засоби РЕБ, зокрема у спільних проєктах українських і канадських компаній;
        • $165 млн — на підтримку коаліцій у межах Контактної групи;
          • $100 млн — на закупівлю боєприпасів через Чеську ініціативу.

            МакҐінті також підтвердив, що в Україну вже прямують вісім броньованих машин підтримки (ACSVs), а всі 50, обіцяні у 2023 році, будуть доставлені до кінця 2025-го.

            Міністр зазначив, що канадська допомога покликана зміцнити можливості ЗСУ в умовах триваючої агресії Росії.

            Нагадаємо

            Під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, 24 серпня 2025 року, прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Канада виділить понад 1 млрд дол. на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні, які надійдуть у вересні цього року.

            Сибіга обговорив з ЄС і Канадою посилення атак з боку росії07.09.25, 23:28 • 4767 переглядiв

            Віта Зеленецька

            Політика
            "Коаліція охочих"
            НАТО
            Канада
            Україна