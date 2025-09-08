Сибіга обговорив з ЄС і Канадою посилення атак з боку росії

$41.350.00
48.130.00
ukenru
16:45 • 8588 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 22489 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 35831 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 54278 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 68645 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 100557 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 83975 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 52837 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57009 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 79447 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.9м/с
70%
755мм
Популярнi новини
Свириденко показала наслідки ранкової атаки рф на будівлю КабмінуPhoto7 вересня, 12:22 • 7584 перегляди
Макрон відреагував на сьогоднішню атаку рф на Україну7 вересня, 13:58 • 6090 перегляди
Масований удар рф по Україні: окупанти цинічно прокоментували черговий воєнний злочин7 вересня, 14:10 • 10222 перегляди
Санкції призведуть російську економіку до "повного колапсу": США готові посилити тиск на росію за підтримки Європи7 вересня, 14:53 • 13541 перегляди
Вбив власну 82-річну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю16:35 • 8638 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 100554 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 83971 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 79444 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 58389 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 80277 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Юлія Свириденко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Кременчук
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 14835 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 20678 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 53209 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 108691 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 50243 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
The New York Times
Джеймс Вебб (телескоп)

Сибіга обговорив з ЄС і Канадою посилення атак з боку росії

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з представниками ЄС та Канади посилення санкцій проти Росії. Він поінформував про ескалацію атак та наголосив на потребі посилення ППО та енергетичної стійкості.

Сибіга обговорив з ЄС і Канадою посилення атак з боку росії

У неділю, 7 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні розмови з високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас та главою МЗС Канади, головуючої у G7, Анітою Ананд. Він поінформував партнерів про загострення російських атак, їхні наслідки та ключові потреби України. Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Андрій Сибіга поінформував Каллас про наслідки російських атак і пріоритетні потреби України з метою посилення енергетичної стійкості перед зимою та зміцнення ППО для захисту критичної інфраструктури.

Сторони також обговорили підготовку 19-го пакета санкцій ЄС і погодилися, що аби змусити Москву "припинити терор і просуватися до миру", необхідний сильний трансатлантичний тиск

- йдеться у повідомленні

Андрій Сибіга щиро подякував Каї та Європейському Союзу за підтримку України не лише сильними словами, а й рішучими діями.

У розмові з Анітою Ананд глава МЗС також поінформував про ескалацію терору з боку Росії проти України та наші пріоритетні потреби.

Сторони обговорили, як G7 може реагувати на удари Росії по Україні та її відмову від мирних зусиль, а також погодилися щодо необхідності посилення тиску на РФ, зокрема зниження граничної ціни на нафту, повного використання заморожених російських активів на користь оборони та відновлення України, обмежень щодо російської енергетики та інших санкцій.

"Вкрай важливо підвищити ціну війни для агресора, щоб наблизитися до миру. Чекати більше не можна. Путін має відчути прямі наслідки своєї відмови від дипломатії та продовження вбивств", – заявив Сибіга.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня українська ППО збила 747 "Шахедів" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К" під час масованої атаки. Зафіксовано влучання на 37 локаціях та падіння уламків на 8.

Зокрема, уночі російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про двох загиблих, серед них дитина, десятки постраждалих.  

Крім того, росія вперше з початку війни атакувала будівлю Кабінету міністрів України, в результаті чого виникла пожежа. Влучання у будівлю уряду у ніч проти 7 вересня підтвердила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. На тлі масованої атаки військ рф по Україні урядовиця закликала партнерів посилити санкції проти російської нафти й газу та запровадити нові обмеження проти військової машини кремля.

Також армія рф цієї ночі атакувала Запоріжжя, пошкодивши приміщення цеху одного з підприємств, обстріляла Кривий Ріг дронами та ракетами. Зафіксовано влучання в транспортну та міську інфраструктуру, а також приватний сектор.

У ніч проти 7 вересня зазнав ворожої атаки й Кременчук. Там пролунали десятки вибухів. Частина міста залишилася без електропостачання.

В Одесі внаслідок нічної атаки російських БпЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях.

Понад 200 людей звернулися по допомогу у Києві після атаки рф 7 вересня07.09.25, 22:34 • 1278 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Електроенергія
Володимир Путін
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Кая Каллас
Шахед-136
Європейський Союз
Іскандер (ОТРК)
Канада
Україна
Кривий Ріг
Кременчук
Запоріжжя
Одеса
Київ