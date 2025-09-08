Сибіга обговорив з ЄС і Канадою посилення атак з боку росії

У неділю, 7 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні розмови з високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас та главою МЗС Канади, головуючої у G7, Анітою Ананд. Він поінформував партнерів про загострення російських атак, їхні наслідки та ключові потреби України. Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Андрій Сибіга поінформував Каллас про наслідки російських атак і пріоритетні потреби України з метою посилення енергетичної стійкості перед зимою та зміцнення ППО для захисту критичної інфраструктури.

Сторони також обговорили підготовку 19-го пакета санкцій ЄС і погодилися, що аби змусити Москву "припинити терор і просуватися до миру", необхідний сильний трансатлантичний тиск - йдеться у повідомленні

Андрій Сибіга щиро подякував Каї та Європейському Союзу за підтримку України не лише сильними словами, а й рішучими діями.

У розмові з Анітою Ананд глава МЗС також поінформував про ескалацію терору з боку Росії проти України та наші пріоритетні потреби.

Сторони обговорили, як G7 може реагувати на удари Росії по Україні та її відмову від мирних зусиль, а також погодилися щодо необхідності посилення тиску на РФ, зокрема зниження граничної ціни на нафту, повного використання заморожених російських активів на користь оборони та відновлення України, обмежень щодо російської енергетики та інших санкцій.

"Вкрай важливо підвищити ціну війни для агресора, щоб наблизитися до миру. Чекати більше не можна. Путін має відчути прямі наслідки своєї відмови від дипломатії та продовження вбивств", – заявив Сибіга.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня українська ППО збила 747 "Шахедів" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К" під час масованої атаки. Зафіксовано влучання на 37 локаціях та падіння уламків на 8.

Зокрема, уночі російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про двох загиблих, серед них дитина, десятки постраждалих.

Крім того, росія вперше з початку війни атакувала будівлю Кабінету міністрів України, в результаті чого виникла пожежа. Влучання у будівлю уряду у ніч проти 7 вересня підтвердила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. На тлі масованої атаки військ рф по Україні урядовиця закликала партнерів посилити санкції проти російської нафти й газу та запровадити нові обмеження проти військової машини кремля.

Також армія рф цієї ночі атакувала Запоріжжя, пошкодивши приміщення цеху одного з підприємств, обстріляла Кривий Ріг дронами та ракетами. Зафіксовано влучання в транспортну та міську інфраструктуру, а також приватний сектор.

У ніч проти 7 вересня зазнав ворожої атаки й Кременчук. Там пролунали десятки вибухів. Частина міста залишилася без електропостачання.

В Одесі внаслідок нічної атаки російських БпЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях.

