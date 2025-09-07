$41.350.00
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб

Київ • УНН

 2990 перегляди

Українська ППО збила 747 "Шахедів" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К" під час масованої атаки. Зафіксовано влучання на 37 локаціях та падіння уламків на 8.

Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб

Загалом у цю ніч радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу. Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

В українському Генштабі повідомили, скільки було збито дронів і ракет:

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль:

- передає пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
  • 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
    • 4 крилаті ракети Іскандер-К.

      У відомстві зауважили, що загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу:

      • 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.;
        • Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму; - 9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської обл. – рф.;
          • 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з окупованого Криму.

            Атака триває, в повітряному просторі України ще декілька ворожих дронів. 

            У генштабі також визнали, що зафіксовано влучання:

            • на 37 локаціях - 9 ракет та 56 ударних БпЛА;
              • падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

                Нагадаємо

                Ввечері 6 вересня у Києві було чутно вибухи, працює ППО по ворожих цілях.

                У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали люди.

                6 вересня українські військові відбили 129 атак ворога, зафіксовано 129 бойових зіткнень.  

                Вночі 7 вересня Кременчук зазнав ворожої атаки, пролунали десятки вибухів.

                У Кривому Розі троє людей отримали поранення середньої тяжкості внаслідок ворожої атаки, спричинивши масштабну пожежу.

                У Святошинському районі Києва виникла масштабна пожежа та задимлення внаслідок ворожої атаки.

                Ігор Тележніков

