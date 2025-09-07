Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
Київ • УНН
Українська ППО збила 747 "Шахедів" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К" під час масованої атаки. Зафіксовано влучання на 37 локаціях та падіння уламків на 8.
Загалом у цю ніч радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу. Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
В українському Генштабі повідомили, скільки було збито дронів і ракет:
За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль:
- 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 4 крилаті ракети Іскандер-К.
У відомстві зауважили, що загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу:
- 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.;
- Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму; - 9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської обл. – рф.;
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з окупованого Криму.
Атака триває, в повітряному просторі України ще декілька ворожих дронів.
У генштабі також визнали, що зафіксовано влучання:
- на 37 локаціях - 9 ракет та 56 ударних БпЛА;
- падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Нагадаємо
Ввечері 6 вересня у Києві було чутно вибухи, працює ППО по ворожих цілях.
У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали люди.
6 вересня українські військові відбили 129 атак ворога, зафіксовано 129 бойових зіткнень.
Вночі 7 вересня Кременчук зазнав ворожої атаки, пролунали десятки вибухів.
У Кривому Розі троє людей отримали поранення середньої тяжкості внаслідок ворожої атаки, спричинивши масштабну пожежу.
У Святошинському районі Києва виникла масштабна пожежа та задимлення внаслідок ворожої атаки.