Українські військові відбили 129 атак окупантів за добу, знищили 138 загарбників - Генштаб ЗСУ

Упродовж суботи, 6 вересня українські військові відбили 129 ворожих атак по всій країні. Найнапруженішими залишалися Південно-Слобожанський, Покровський, Торецький та Лиманський напрямки. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України від 06.09.2025 року.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, від початку доби, 6 вересня на російсько-українському фронті відбулося 129 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 83 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 1946 дронів-камікадзе та здійснили 3754 обстріли позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три штурмові дій окупантів. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб, а також здійснив 201 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Куп’янська та в напрямку Новоплатонівки. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 10 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське та у бік Шандриголового, Дерилового.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано вісім бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку росіяни 10 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в напрямку Плещіївки. Сили оборони зупинили дев’ять ворожих атак.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 138 окупантів, із них 80 – безповоротно. Також українські воїни знищили чотири бойові броньовані машин, 10 одиниць автомобільної техніки, 14 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці спеціальної техніки; також пошкоджено одну гармату та чотири укриття для особового складу противника - звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Шевченко, Комишуваха та у напрямку Філії, Олександрограда, Новоселівки.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків – без особливих змін.

Нагадаємо

Бійці ГУР МО України зірвали спробу росіян прорватися до кордонів Дніпропетровської області. Окупанти намагалися зайняти вогневі позиції для подальших атак.

Рух "АТЕШ" повідомляє про збільшення транспортних засобів рф, задіяних у підвезенні снарядів і ракет на Запорізькому напрямку. Фіксуються колони з боєприпасами та нові точки розвантаження, що може свідчити про створення тимчасових складів.

Сили безпілотних систем у серпні успішно провели 11 deep strike операцій: відеозвіт