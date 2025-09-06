Бійці ГУР зупинили спробу прориву росіян до кордонів Дніпропетровщини

$41.350.02
48.130.07
ukenru
06:10 • 4050 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 15706 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 28503 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 34321 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 26918 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 37922 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 42356 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36353 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 67052 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46577 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
74%
756мм
Популярнi новини
медведєв: Фінляндія, Норвегія та Польща посилюють військову активність біля кордонів рф5 вересня, 22:28 • 4652 перегляди
Війна в Україні закінчиться, інакше доведеться заплатити страшну ціну - Трамп5 вересня, 22:56 • 6220 перегляди
Норвегія обмежує цінову стелю на російську нафту5 вересня, 23:27 • 5518 перегляди
Польща закликає громадян залишити білорусь: названо причину6 вересня, 00:26 • 7322 перегляди
Масові арешти на заводі Hyundai в США: 475 осіб затриманоVideo6 вересня, 01:30 • 11350 перегляди
Публікації
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto06:10 • 4050 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 34319 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 26216 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 49545 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 67052 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Роберт Фіцо
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Польща
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 34653 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 85331 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 33611 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 38183 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 39427 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The Times
Financial Times
Фейкові новини
E-6 Mercury

Бійці ГУР зупинили спробу прориву росіян до кордонів Дніпропетровщини

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Бійці ГУР МО України зірвали спробу росіян прорватися до кордонів Дніпропетровської області. Окупанти намагалися зайняти вогневі позиції для подальших атак.

Бійці ГУР зупинили спробу прориву росіян до кордонів Дніпропетровщини

Бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України зірвали плани російських військ прорватися до кордонів Дніпропетровської області. Про це повідомляє ГУР МОУ, пише УНН.

Деталі

У розвідці зазначають, що російські війська малими групами намагалися пройти за лінію зіткнення та зайняти вогневі позиції в будівлях для накопичення сил і подальших атак на українські позиції. 

"Окупанти, які вижили після ударів українських дронів, були демілітаризовані штурмовиками "Братства", — ідеться у повідомленні. 

На відео - вибухові кадри знищення ворожих укриттів. 

У Криму дрони ГУР уразили два вертольоти Мі-8 і атакували судно рф 01.09.25, 10:45 • 4996 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Державний кордон України
Дніпропетровська область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України