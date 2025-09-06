Бійці ГУР зупинили спробу прориву росіян до кордонів Дніпропетровщини
Київ • УНН
Бійці ГУР МО України зірвали спробу росіян прорватися до кордонів Дніпропетровської області. Окупанти намагалися зайняти вогневі позиції для подальших атак.
Бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України зірвали плани російських військ прорватися до кордонів Дніпропетровської області. Про це повідомляє ГУР МОУ, пише УНН.
Деталі
У розвідці зазначають, що російські війська малими групами намагалися пройти за лінію зіткнення та зайняти вогневі позиції в будівлях для накопичення сил і подальших атак на українські позиції.
"Окупанти, які вижили після ударів українських дронів, були демілітаризовані штурмовиками "Братства", — ідеться у повідомленні.
На відео - вибухові кадри знищення ворожих укриттів.
