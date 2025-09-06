Бойцы ГУР остановили попытку прорыва россиян к границам Днепропетровщины
Киев • УНН
Бойцы ГУР МО Украины сорвали попытку россиян прорваться к границам Днепропетровской области. Оккупанты пытались занять огневые позиции для дальнейших атак.
Бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины сорвали планы российских войск прорваться к границам Днепропетровской области. Об этом сообщает ГУР МОУ, пишет УНН.
Детали
В разведке отмечают, что российские войска малыми группами пытались пройти за линию соприкосновения и занять огневые позиции в зданиях для накопления сил и дальнейших атак на украинские позиции.
"Оккупанты, выжившие после ударов украинских дронов, были демилитаризованы штурмовиками "Братства", — говорится в сообщении.
На видео - взрывные кадры уничтожения вражеских укрытий.
В Крыму дроны ГУР поразили два вертолета Ми-8 и атаковали судно рф01.09.25, 10:45 • 4996 просмотров