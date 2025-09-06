Бойцы ГУР остановили попытку прорыва россиян к границам Днепропетровщины

$41.350.00
48.130.07
ukenru
06:10 • 4308 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 15880 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 28666 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 34556 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 27054 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 37963 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 42398 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 36358 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 67121 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 46584 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.3м/с
49%
756мм
Популярные новости
Медведев: Финляндия, Норвегия и Польша усиливают военную активность у границ РФ5 сентября, 22:28 • 4774 просмотра
Война в Украине закончится, иначе придется заплатить страшную цену - Трамп5 сентября, 22:56 • 6354 просмотра
Норвегия ограничивает ценовой потолок на российскую нефть5 сентября, 23:27 • 5648 просмотра
Польша призывает граждан покинуть Беларусь: названа причина6 сентября, 00:26 • 7468 просмотра
Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаныVideo6 сентября, 01:30 • 11424 просмотра
публикации
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto06:10 • 4310 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 34558 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 26295 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 49610 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 67122 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Роберт Фицо
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Польша
Купянск
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 34688 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 85382 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 33645 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 38214 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 39455 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Таймс
Financial Times
Фейковые новости
E-6 Mercury

Бойцы ГУР остановили попытку прорыва россиян к границам Днепропетровщины

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Бойцы ГУР МО Украины сорвали попытку россиян прорваться к границам Днепропетровской области. Оккупанты пытались занять огневые позиции для дальнейших атак.

Бойцы ГУР остановили попытку прорыва россиян к границам Днепропетровщины

Бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины сорвали планы российских войск прорваться к границам Днепропетровской области. Об этом сообщает ГУР МОУ, пишет УНН.

Детали

В разведке отмечают, что российские войска малыми группами пытались пройти за линию соприкосновения и занять огневые позиции в зданиях для накопления сил и дальнейших атак на украинские позиции.

"Оккупанты, выжившие после ударов украинских дронов, были демилитаризованы штурмовиками "Братства", — говорится в сообщении.

На видео - взрывные кадры уничтожения вражеских укрытий.

В Крыму дроны ГУР поразили два вертолета Ми-8 и атаковали судно рф01.09.25, 10:45 • 4996 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Государственная граница Украины
Днепропетровская область
Главное управление разведки Украины