Эксклюзив
06:45 • 9278 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
Эксклюзив
06:45 • 8996 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному готовят подозрение
05:46 • 13080 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 14699 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
31 августа, 21:30 • 20585 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 19701 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 51563 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать
30 августа, 13:59 • 88778 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 99429 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль
30 августа, 11:04 • 113312 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
Эксклюзив
06:45 • 9288 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 13088 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 14708 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 115563 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 245861 просмотра
В Крыму дроны ГУР поразили два вертолета Ми-8 и атаковали судно рф

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Дроны ГУР МО Украины поразили два вертолета рф Ми-8 на авиабазе в Гвардейском, их стоимость 20-30 млн долларов. Также атакован буксир в бухте Севастополя.

В Крыму дроны ГУР поразили два вертолета Ми-8 и атаковали судно рф

Во временно оккупированном Крыму дроны Главного управления разведки МО Украины поразили два вертолета Ми-8 и атаковали судно. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

Очередной результат системной боевой работы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" на территории временно оккупированного Крыма: хорошими дронами ударили по авиабазе российских захватчиков в Гвардейском, недалеко от Симферополя - успешно поражены два вражеских вертолета Ми-8

- отметили в ГУР.

Ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.

Неутешительный финал постиг также московитский буксир, вероятно БУК-2190, в бухте Севастополя ― во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку

- сообщила разведка.

Силы Спецопераций ВСУ успешно уничтожили радиолокационную станцию комплекса С-300 на военном аэродроме вблизи Сак. Это значительно ослабило противовоздушную оборону оккупантов на западном побережье Крыма.

Ольга Розгон

