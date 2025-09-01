В Крыму дроны ГУР поразили два вертолета Ми-8 и атаковали судно рф
Киев • УНН
Дроны ГУР МО Украины поразили два вертолета рф Ми-8 на авиабазе в Гвардейском, их стоимость 20-30 млн долларов. Также атакован буксир в бухте Севастополя.
Во временно оккупированном Крыму дроны Главного управления разведки МО Украины поразили два вертолета Ми-8 и атаковали судно. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.
Очередной результат системной боевой работы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" на территории временно оккупированного Крыма: хорошими дронами ударили по авиабазе российских захватчиков в Гвардейском, недалеко от Симферополя - успешно поражены два вражеских вертолета Ми-8
Ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.
Неутешительный финал постиг также московитский буксир, вероятно БУК-2190, в бухте Севастополя ― во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку
Напомним
Силы Спецопераций ВСУ успешно уничтожили радиолокационную станцию комплекса С-300 на военном аэродроме вблизи Сак. Это значительно ослабило противовоздушную оборону оккупантов на западном побережье Крыма.