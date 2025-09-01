ССО України знищили РЛС комплексу С-300 в окупованому Криму

У ніч на 30 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну спецоперацію на тимчасово окупованому півострові. Внаслідок дій було знищено радіолокаційну станцію комплексу С-300 на військовому аеродромі поблизу Сак. Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС, пише УНН.

Деталі

За інформацією Сил спеціальних операцій, у ніч з 29 на 30 серпня 2025 року українські військові реалізували низку спеціальних заходів у глибокому тилу ворога. Головним результатом операції стало виведення з ладу російської радіолокаційної станції, яка входила до складу зенітно-ракетного комплексу С-300, дислокованого на військовому аеродромі у місті Саки.

В результаті проведених дій знищено РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в н.п. Саки - написали в ССО.

Ця РЛС виконувала ключову функцію – забезпечувала виявлення та супровід повітряних цілей для роботи системи ППО. Її знищення суттєво знижує можливості окупантів із протиповітряної оборони на західному узбережжі Криму.

Аеродром у Саках має критичне значення для російських військ: він використовується як база для винищувальної авіації та розміщення засобів протиповітряної оборони. Ліквідація важливих елементів ППО послаблює систему захисту об’єкта та ускладнює ворогу утримання контролю над повітряним простором півострова.

Знищення таких цілей демонструє здатність ССО України діяти в глибині окупованої території та завдавати прицільних ударів по військовій інфраструктурі рф.

Впродовж останніх місяців Крим стає одним із головних напрямків роботи українських сил спеціальних операцій і ракетних військ. Ураження об’єктів ППО, складів та аеродромів системно знижує ефективність російського військового потенціалу на півострові.

Нагадаємо

В ніч на 1 вересня росія атакувала Україну 86 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Українська ППО збила або подавила 76 ворожих БпЛА.