ССО Украины уничтожили РЛС комплекса С-300 в оккупированном Крыму

Силы Спецопераций ВСУ успешно уничтожили радиолокационную станцию комплекса С-300 на военном аэродроме вблизи Сак. Это значительно ослабило противовоздушную оборону оккупантов на западном побережье Крыма.

В ночь на 30 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ провели успешную спецоперацию на временно оккупированном полуострове. В результате действий была уничтожена радиолокационная станция комплекса С-300 на военном аэродроме вблизи Сак. Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС, пишет УНН. Детали По информации Сил специальных операций, в ночь с 29 на 30 августа 2025 года украинские военные реализовали ряд специальных мероприятий в глубоком тылу врага. Главным результатом операции стало выведение из строя российской радиолокационной станции, которая входила в состав зенитно-ракетного комплекса С-300, дислоцированного на военном аэродроме в городе Саки. В результате проведенных действий уничтожена РЛС к комплексу С-300 на военном аэродроме в н.п. Саки - написали в ССО. Эта РЛС выполняла ключевую функцию – обеспечивала обнаружение и сопровождение воздушных целей для работы системы ПВО. Ее уничтожение существенно снижает возможности оккупантов по противовоздушной обороне на западном побережье Крыма. Аэродром в Саках имеет критическое значение для российских войск: он используется как база для истребительной авиации и размещения средств противовоздушной обороны. Ликвидация важных элементов ПВО ослабляет систему защиты объекта и затрудняет врагу удержание контроля над воздушным пространством полуострова. Уничтожение таких целей демонстрирует способность ССО Украины действовать в глубине оккупированной территории и наносить прицельные удары по военной инфраструктуре РФ. В течение последних месяцев Крым становится одним из главных направлений работы украинских сил специальных операций и ракетных войск. Поражение объектов ПВО, складов и аэродромов системно снижает эффективность российского военного потенциала на полуострове. Напомним В ночь на 1 сентября Россия атаковала Украину 86 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Украинская ПВО сбила или подавила 76 вражеских БПЛА.