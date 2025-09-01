ССО Украины уничтожили РЛС комплекса С-300 в оккупированном Крыму

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
06:45 • 878 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 1212 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному готовят подозрение
05:46 • 7274 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 10362 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 18578 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 18731 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 50666 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 88186 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 99086 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 112922 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
46%
744мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 32138 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 31553 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 18434 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 16097 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине04:35 • 7298 просмотра
публикации
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 994 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 7418 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 10437 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 113311 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 243576 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Игорь Клименко
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Китай
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Львов
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 114472 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 246828 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 269669 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 266487 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 246030 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ракетная система С-300
Хвасонг-18
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

ССО Украины уничтожили РЛС комплекса С-300 в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Силы Спецопераций ВСУ успешно уничтожили радиолокационную станцию комплекса С-300 на военном аэродроме вблизи Сак. Это значительно ослабило противовоздушную оборону оккупантов на западном побережье Крыма.

ССО Украины уничтожили РЛС комплекса С-300 в оккупированном Крыму

В ночь на 30 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ провели успешную спецоперацию на временно оккупированном полуострове. В результате действий была уничтожена радиолокационная станция комплекса С-300 на военном аэродроме вблизи Сак. Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС, пишет УНН.

Детали

По информации Сил специальных операций, в ночь с 29 на 30 августа 2025 года украинские военные реализовали ряд специальных мероприятий в глубоком тылу врага. Главным результатом операции стало выведение из строя российской радиолокационной станции, которая входила в состав зенитно-ракетного комплекса С-300, дислоцированного на военном аэродроме в городе Саки.

В результате проведенных действий уничтожена РЛС к комплексу С-300 на военном аэродроме в н.п. Саки

- написали в ССО.

Эта РЛС выполняла ключевую функцию – обеспечивала обнаружение и сопровождение воздушных целей для работы системы ПВО. Ее уничтожение существенно снижает возможности оккупантов по противовоздушной обороне на западном побережье Крыма.

Аэродром в Саках имеет критическое значение для российских войск: он используется как база для истребительной авиации и размещения средств противовоздушной обороны. Ликвидация важных элементов ПВО ослабляет систему защиты объекта и затрудняет врагу удержание контроля над воздушным пространством полуострова.

Уничтожение таких целей демонстрирует способность ССО Украины действовать в глубине оккупированной территории и наносить прицельные удары по военной инфраструктуре РФ.

В течение последних месяцев Крым становится одним из главных направлений работы украинских сил специальных операций и ракетных войск. Поражение объектов ПВО, складов и аэродромов системно снижает эффективность российского военного потенциала на полуострове.

Напомним

В ночь на 1 сентября Россия атаковала Украину 86 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Украинская ПВО сбила или подавила 76 вражеских БПЛА.

Степан Гафтко

Война в Украине
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Ракетная система С-300
Крым
Украина