У Криму дрони ГУР уразили два вертольоти Мі-8 і атакували судно рф

У тимчасово окупованому Криму дрони Головного управління розвідки МО України уразили два вертольоти МІ-8 і атакували судно. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.

Черговий результат системної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" на території тимчасово окупованого Криму: добрими дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя - успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8 - зазначили у ГУР.

Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.

Невтішний фінал спіткав також московитський буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя ― під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку - повідомила розвідка.

Нагадаємо

Сили Спецоперацій ЗСУ успішно знищили радіолокаційну станцію комплексу С-300 на військовому аеродромі поблизу Сак. Це значно послабило протиповітряну оборону окупантів на західному узбережжі Криму.