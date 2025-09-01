У Криму дрони ГУР уразили два вертольоти Мі-8 і атакували судно рф

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
06:45 • 9694 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 9374 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому готують підозру
05:46 • 13339 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 14950 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 20690 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 19759 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 51614 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 88817 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 99448 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 113343 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
46%
744мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 34472 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 34158 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 21010 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 18708 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України04:35 • 11271 перегляди
Публікації
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 9694 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення05:46 • 13339 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto05:39 • 14950 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 115695 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 245987 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Андрій Парубій
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Китай
Крим
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 116378 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 248585 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 271353 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 268091 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 247599 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
С-300
Хвасонг-18
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат

У Криму дрони ГУР уразили два вертольоти Мі-8 і атакували судно рф

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Дрони ГУР МО України уразили два вертольоти рф Мі-8 на авіабазі в Гвардійському, їхня вартість 20-30 млн доларів. Також атаковано буксир у бухті Севастополя.

У Криму дрони ГУР уразили два вертольоти Мі-8 і атакували судно рф

У тимчасово окупованому Криму дрони Головного управління розвідки МО України уразили два вертольоти МІ-8 і атакували судно.  Про це повідомляє ГУР, пише УНН.

Черговий результат системної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" на території тимчасово окупованого Криму: добрими дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя - успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8

- зазначили у ГУР.

Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів. 

Невтішний фінал спіткав також московитський буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя ― під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку

- повідомила розвідка.

Нагадаємо

Сили Спецоперацій ЗСУ успішно знищили радіолокаційну станцію комплексу С-300 на військовому аеродромі поблизу Сак. Це значно послабило протиповітряну оборону окупантів на західному узбережжі Криму.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніНовини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Мі-8
Крим
Севастополь