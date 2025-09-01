У Криму дрони ГУР уразили два вертольоти Мі-8 і атакували судно рф
Київ • УНН
Дрони ГУР МО України уразили два вертольоти рф Мі-8 на авіабазі в Гвардійському, їхня вартість 20-30 млн доларів. Також атаковано буксир у бухті Севастополя.
У тимчасово окупованому Криму дрони Головного управління розвідки МО України уразили два вертольоти МІ-8 і атакували судно. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.
Черговий результат системної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" на території тимчасово окупованого Криму: добрими дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя - успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8
Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.
Невтішний фінал спіткав також московитський буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя ― під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку
Нагадаємо
Сили Спецоперацій ЗСУ успішно знищили радіолокаційну станцію комплексу С-300 на військовому аеродромі поблизу Сак. Це значно послабило протиповітряну оборону окупантів на західному узбережжі Криму.