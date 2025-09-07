Украинские военные отбили 129 атак оккупантов за сутки, уничтожили 138 захватчиков - Генштаб ВСУ

В течение субботы, 6 сентября, украинские военные отбили 129 вражеских атак по всей стране. Самыми напряженными оставались Южно-Слобожанское, Покровское, Торецкое и Лиманское направления. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 06.09.2025 года.

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, с начала суток, 6 сентября, на российско-украинском фронте произошло 129 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 57 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 83 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовали 1946 дронов-камикадзе и совершили 3754 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 20 управляемых бомб, а также совершил 201 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Амбарного, Каменки и в направлении Нововасильевки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Купянска и в направлении Новоплатоновки. Украинские защитники остановили пять вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 10 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодези, Торское и в сторону Шандриголового, Дерилового.

На Северском направлении Силы обороны отбили девять атак противника вблизи Серебрянки, Григоровки, Переездного и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано восемь боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Бондарное, Веролюбовка, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении россияне 10 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Плещеевки. Силы обороны остановили девять вражеских атак.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 36 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Новоекономичное, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Мирнограда, Родинского, Покровска, Зверового, Молодецкого, Новопавловки, Филии.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 138 оккупантов, из них 80 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили четыре боевые бронированные машины, 10 единиц автомобильной техники, 14 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы специальной техники; также повреждено одно орудие и четыре укрытия для личного состава противника - отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении враг 17 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Малеевка, Шевченко, Камышеваха и в направлении Филии, Александрограда, Новоселовки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях – без особых изменений.

