Силы беспилотных систем в августе успешно провели 11 deep strike операций: видеоотчет
Киев • УНН
Силы беспилотных систем обнародовали видеоотчет по итогам августовской кампании по сокращению нефтеперерабатывающих мощностей россии. Удары привели к простою 6,4 миллиона тонн сырой нефти, передает УНН со ссылкой на Силы беспилотных систем.
Детали
В течение августа операторы полка во взаимодействии с другими Силами обороны успешно провели 11 deep strike операций, нацеленных на нефтеперерабатывающую инфраструктуру противника.
Глубинные поражения полка вызвали резкое сокращение нефтеперерабатывающих мощностей, нарушение привычных цепей поставок нефтепродуктов и дефицит топлива по всей территории России.
Это уже негативно повлияло на возможности противника качественно обеспечивать логистику оккупационных войск, проводить ротации и осуществлять быстрое маневрирование крупными силами. Удары по нефтепереработке также привели к простою 6,4 миллиона тонн сырой нефти, которую россияне не могут использовать в собственных целях
Системные удары по важнейшим стратегическим объектам страны-агрессора будут продолжаться, пока РФ не прекратит свою вооруженную агрессию, подчеркнули в Силах беспилотных систем.
