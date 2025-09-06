$41.350.00
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 24391 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 42263 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 41060 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 38082 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 46313 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 56710 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 34433 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 42065 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 45767 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37494 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Силы беспилотных систем в августе успешно провели 11 deep strike операций: видеоотчет

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Силы беспилотных систем обнародовали отчет об августовских ударах по нефтеперерабатывающим мощностям России. 11 операций привели к простою 6,4 миллиона тонн сырой нефти.

Силы беспилотных систем в августе успешно провели 11 deep strike операций: видеоотчет

Силы беспилотных систем обнародовали видеоотчет по итогам августовской кампании по сокращению нефтеперерабатывающих мощностей россии. Удары привели к простою 6,4 миллиона тонн сырой нефти, передает УНН со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Детали

В течение августа операторы полка во взаимодействии с другими Силами обороны успешно провели 11 deep strike операций, нацеленных на нефтеперерабатывающую инфраструктуру противника.

Глубинные поражения полка вызвали резкое сокращение нефтеперерабатывающих мощностей, нарушение привычных цепей поставок нефтепродуктов и дефицит топлива по всей территории России.

Поражение двух российских НПЗ: "Мадьяр" сообщил, сколько еще производства "отминусовали" у россиян30.08.25, 09:50 • 6721 просмотр

Это уже негативно повлияло на возможности противника качественно обеспечивать логистику оккупационных войск, проводить ротации и осуществлять быстрое маневрирование крупными силами. Удары по нефтепереработке также привели к простою 6,4 миллиона тонн сырой нефти, которую россияне не могут использовать в собственных целях

- говорится в сообщении.

Системные удары по важнейшим стратегическим объектам страны-агрессора будут продолжаться, пока РФ не прекратит свою вооруженную агрессию, подчеркнули в Силах беспилотных систем.

Не только Рязанский НПЗ: в Генштабе рассказали обо всех объектах РФ, которые украинские военные поразили в ночь на 5 сентября05.09.25, 15:25 • 12799 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине