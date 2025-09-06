Силы беспилотных систем в августе успешно провели 11 deep strike операций: видеоотчет

Силы беспилотных систем обнародовали видеоотчет по итогам августовской кампании по сокращению нефтеперерабатывающих мощностей россии. Удары привели к простою 6,4 миллиона тонн сырой нефти, передает УНН со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Детали

В течение августа операторы полка во взаимодействии с другими Силами обороны успешно провели 11 deep strike операций, нацеленных на нефтеперерабатывающую инфраструктуру противника.

Глубинные поражения полка вызвали резкое сокращение нефтеперерабатывающих мощностей, нарушение привычных цепей поставок нефтепродуктов и дефицит топлива по всей территории России.

Это уже негативно повлияло на возможности противника качественно обеспечивать логистику оккупационных войск, проводить ротации и осуществлять быстрое маневрирование крупными силами. Удары по нефтепереработке также привели к простою 6,4 миллиона тонн сырой нефти, которую россияне не могут использовать в собственных целях - говорится в сообщении.

Системные удары по важнейшим стратегическим объектам страны-агрессора будут продолжаться, пока РФ не прекратит свою вооруженную агрессию, подчеркнули в Силах беспилотных систем.

