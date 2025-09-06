$41.350.00
Ексклюзив
12:37 • 23543 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 39623 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 39275 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 37053 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 45483 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 55878 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 34210 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 41873 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 45604 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37454 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Сили безпілотних систем у серпні успішно провели 11 deep strike операцій: відеозвіт

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Сили безпілотних систем оприлюднили звіт про серпневі удари по нафтопереробних потужностях росії. 11 операцій призвели до простоювання 6,4 мільйона тонн сирої нафти.

Сили безпілотних систем у серпні успішно провели 11 deep strike операцій: відеозвіт

Сили безпілотних систем оприлюднили відеозвіт за підсумками серпневої кампанії зі зменшення нафтопереробних спроможностей росії. Удари призвели до простоювання 6,4 мільйона тонн сирої нафти, передає УНН із посиланням на Сили безпілотних систем.

Деталі

Протягом серпня оператори полку у взаємодії з іншими Силами оборони успішно провели 11 deep strike операцій, націлених на нафтопереробну інфраструктуру противника.

Глибинні ураження полку спричинили різке скорочення нафтопереробних потужностей, порушення звичних ланцюгів постачання нафтопродуктів і дефіцит пального по всій території росії.

Ураження двох російських НПЗ: "Мадяр" повідомив, скільки ще виробництва "відмінусували" у росіян30.08.25, 09:50 • 6719 переглядiв

Це вже негативно вплинуло на можливості противника якісно забезпечувати логістику окупаційних військ, проводити ротації та здійснювати швидке маневрування великими силами. Удари по нафтопереробці також призвели до простоювання 6,4 мільйона тонн сирої нафти, яку росіяни не можуть використати у власних цілях 

- йдеться у повідомленні.

Системні удари по найважливіших стратегічних об’єктах країни-агресора триватимуть, доки рф не припинить свою збройну агресію, наголосили у Силах безпілотних систем.

Не лише Рязанський НПЗ: у Генштабі розповіли про всі об'єкти рф, які українські військові уразили у ніч на 5 вересня05.09.25, 15:25 • 12790 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні