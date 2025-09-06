Сили безпілотних систем у серпні успішно провели 11 deep strike операцій: відеозвіт
Київ • УНН
Сили безпілотних систем оприлюднили звіт про серпневі удари по нафтопереробних потужностях росії. 11 операцій призвели до простоювання 6,4 мільйона тонн сирої нафти.
Сили безпілотних систем оприлюднили відеозвіт за підсумками серпневої кампанії зі зменшення нафтопереробних спроможностей росії. Удари призвели до простоювання 6,4 мільйона тонн сирої нафти, передає УНН із посиланням на Сили безпілотних систем.
Деталі
Протягом серпня оператори полку у взаємодії з іншими Силами оборони успішно провели 11 deep strike операцій, націлених на нафтопереробну інфраструктуру противника.
Глибинні ураження полку спричинили різке скорочення нафтопереробних потужностей, порушення звичних ланцюгів постачання нафтопродуктів і дефіцит пального по всій території росії.
Ураження двох російських НПЗ: "Мадяр" повідомив, скільки ще виробництва "відмінусували" у росіян30.08.25, 09:50 • 6719 переглядiв
Це вже негативно вплинуло на можливості противника якісно забезпечувати логістику окупаційних військ, проводити ротації та здійснювати швидке маневрування великими силами. Удари по нафтопереробці також призвели до простоювання 6,4 мільйона тонн сирої нафти, яку росіяни не можуть використати у власних цілях
Системні удари по найважливіших стратегічних об’єктах країни-агресора триватимуть, доки рф не припинить свою збройну агресію, наголосили у Силах безпілотних систем.
Не лише Рязанський НПЗ: у Генштабі розповіли про всі об'єкти рф, які українські військові уразили у ніч на 5 вересня05.09.25, 15:25 • 12790 переглядiв