Сили безпілотних систем у серпні успішно провели 11 deep strike операцій: відеозвіт

Сили безпілотних систем оприлюднили відеозвіт за підсумками серпневої кампанії зі зменшення нафтопереробних спроможностей росії. Удари призвели до простоювання 6,4 мільйона тонн сирої нафти, передає УНН із посиланням на Сили безпілотних систем.

Протягом серпня оператори полку у взаємодії з іншими Силами оборони успішно провели 11 deep strike операцій, націлених на нафтопереробну інфраструктуру противника.

Глибинні ураження полку спричинили різке скорочення нафтопереробних потужностей, порушення звичних ланцюгів постачання нафтопродуктів і дефіцит пального по всій території росії.

Це вже негативно вплинуло на можливості противника якісно забезпечувати логістику окупаційних військ, проводити ротації та здійснювати швидке маневрування великими силами. Удари по нафтопереробці також призвели до простоювання 6,4 мільйона тонн сирої нафти, яку росіяни не можуть використати у власних цілях