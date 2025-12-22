Бенксі показав новий мурал: у мережі назвали його милим та ніжним
Київ • УНН
Невловимий вуличний художник Бенксі показав новий мурал, на якому зображено двох дітей. Користувачі Instagram назвали роботу милою та ніжною, радіючи новому витвору до Різдва.
Художник показав новий мурал на своїй сторінці в Instagram.
На малюнку зображено двоє дітей - хлопчик та дівчинка. Малюки зображені так, ніби лежать на спинах і дівчинка щось захоплено показує хлопчику в небі.
Користувачі розпитують один в одного, де розміщено мурал, а також зазначають, що добре "отримати нового Бенксі" до Різдва. Нову роботу художника називають милою та ніжною.
