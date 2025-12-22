$42.250.09
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 15817 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 14253 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 16521 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 19269 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 18955 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 19509 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17370 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13317 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12430 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Бенксі показав новий мурал: у мережі назвали його милим та ніжним

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Невловимий вуличний художник Бенксі показав новий мурал, на якому зображено двох дітей. Користувачі Instagram назвали роботу милою та ніжною, радіючи новому витвору до Різдва.

Бенксі показав новий мурал: у мережі назвали його милим та ніжним

Невловимий вуличний художник Бенксі показав новий мурал. Користувачі Instagram зраділи новій "картині" напередодні Різдва і назвали її милою, передає УНН.

Художник показав новий мурал на своїй сторінці в Instagram.

На малюнку зображено двоє дітей - хлопчик та дівчинка. Малюки зображені  так, ніби лежать на спинах і дівчинка щось захоплено показує хлопчику в небі.

Користувачі розпитують один в одного, де розміщено мурал, а також зазначають, що добре "отримати нового Бенксі" до Різдва. Нову роботу художника називають милою та ніжною.

Новий мурал Бенксі з'явився на стіні Королівського суду в Лондоні08.09.25, 17:07 • 4164 перегляди

Антоніна Туманова

КультураНовини Світу
Новий рік
Соціальна мережа
Instagram