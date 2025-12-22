Бэнкси показал новый мурал: в сети назвали его милым и нежным

$42.250.09
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
14:35 • 15589 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
14:00 • 14122 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 16395 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
13:06 • 19158 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
22 декабря, 11:25 • 18883 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 19453 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17358 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
22 декабря, 10:33 • 13305 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23 • 12422 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Странные движения и медленный спуск по лестнице: 79-летний Трамп снова привлек внимание к своему здоровью22 декабря, 08:12
Ночная драка со стрельбой в центре Киева: полиция задержала подозреваемого22 декабря, 08:57
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу22 декабря, 09:41
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
14:35 • 15596 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 25462 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 60444 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 82420 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 116888 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Сергей Кислыця
Джорджия Мелони
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Село
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка17:50
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10
Техника
Золото
Хранитель
Фильм
Дипломатка

Бэнкси показал новый мурал: в сети назвали его милым и нежным

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Неуловимый уличный художник Бэнкси показал новый мурал, на котором изображены двое детей. Пользователи Instagram назвали работу милой и нежной, радуясь новому произведению к Рождеству.

Бэнкси показал новый мурал: в сети назвали его милым и нежным

Неуловимый уличный художник Бэнкси показал новый мурал. Пользователи Instagram обрадовались новой "картине" накануне Рождества и назвали ее милой, передает УНН.

Художник показал новый мурал на своей странице в Instagram.

На рисунке изображены двое детей - мальчик и девочка. Малыши изображены так, будто лежат на спинах, и девочка что-то увлеченно показывает мальчику в небе.

Пользователи расспрашивают друг у друга, где размещен мурал, а также отмечают, что хорошо "получить нового Бэнкси" к Рождеству. Новую работу художника называют милой и нежной.

Новый мурал Бэнкси появился на стене Королевского суда в Лондоне08.09.25, 17:07 • 4164 просмотра

Антонина Туманова

КультураНовости Мира
Новый год
Социальная сеть
Instagram