Бэнкси показал новый мурал: в сети назвали его милым и нежным
Киев • УНН
Неуловимый уличный художник Бэнкси показал новый мурал, на котором изображены двое детей. Пользователи Instagram назвали работу милой и нежной, радуясь новому произведению к Рождеству.
Неуловимый уличный художник Бэнкси показал новый мурал. Пользователи Instagram обрадовались новой "картине" накануне Рождества и назвали ее милой, передает УНН.
Художник показал новый мурал на своей странице в Instagram.
На рисунке изображены двое детей - мальчик и девочка. Малыши изображены так, будто лежат на спинах, и девочка что-то увлеченно показывает мальчику в небе.
Пользователи расспрашивают друг у друга, где размещен мурал, а также отмечают, что хорошо "получить нового Бэнкси" к Рождеству. Новую работу художника называют милой и нежной.
