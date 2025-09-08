Новый мурал Бэнкси появился на стене Королевского суда в Лондоне

$41.220.13
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
В russia атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в russia и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсов
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
russia и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Трамп готов к новому этапу санкций против russia - Reuters
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)
Немедленная помощь составит 3 млн грн: Минобороны изменило порядок выплат семьям погибших военных
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения суда
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в США
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения суда
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Елена Соседка
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Одесса
Государственная граница Украины
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
Фейковые новости
9К720 Искандер
Financial Times
Facebook
YouTube

Новый мурал Бэнкси появился на стене Королевского суда в Лондоне

Киев • УНН

 • 66 просмотра

На новом мурале Бэнкси изображен судья, бьющий протестующего. Он появился через два дня после протеста против запрета пропалестинской акции.

Новый мурал Бэнкси появился на стене Королевского суда в Лондоне

Новый мурал неуловимого уличного художника Бэнкси появился на стене здания Королевского суда в центре Лондона, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

На новом мурале изображен судья в традиционном парике и черной мантии, который бьет протестующего, лежащего на земле, а кровь брызгает на его плакат.

Хотя мурал не касается конкретной причины или инцидента, его появление произошло через два дня после того, как почти 900 человек были арестованы во время лондонского протеста против запрета пропалестинской акции.

На фотографиях в социальных сетях видно, что произведение искусства уже закрыто большими листами пластика и двумя металлическими барьерами.

Произведение искусства охраняется сотрудниками службы безопасности снаружи здания и находится под камерой видеонаблюдения.

Уличный художник из Бристоля поделился фотографией настенного искусства в Instagram, что является обычным методом Бэнкси утверждать, что произведение является подлинным. Художник подписал изображение: "Королевские суды. Лондон".

Произведение искусства находится на внешней стене здания королевы, являющегося частью комплекса Королевских судов.

Трафаретные граффити Бэнкси часто критикуют государственную политику, войну и капитализм.

Антонина Туманова

КультураНовости Мира
Лондон