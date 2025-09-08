Новый мурал Бэнкси появился на стене Королевского суда в Лондоне
На новом мурале Бэнкси изображен судья, бьющий протестующего. Он появился через два дня после протеста против запрета пропалестинской акции.
Новый мурал неуловимого уличного художника Бэнкси появился на стене здания Королевского суда в центре Лондона, передает УНН со ссылкой на ВВС.
На новом мурале изображен судья в традиционном парике и черной мантии, который бьет протестующего, лежащего на земле, а кровь брызгает на его плакат.
Хотя мурал не касается конкретной причины или инцидента, его появление произошло через два дня после того, как почти 900 человек были арестованы во время лондонского протеста против запрета пропалестинской акции.
На фотографиях в социальных сетях видно, что произведение искусства уже закрыто большими листами пластика и двумя металлическими барьерами.
Произведение искусства охраняется сотрудниками службы безопасности снаружи здания и находится под камерой видеонаблюдения.
Уличный художник из Бристоля поделился фотографией настенного искусства в Instagram, что является обычным методом Бэнкси утверждать, что произведение является подлинным. Художник подписал изображение: "Королевские суды. Лондон".
Произведение искусства находится на внешней стене здания королевы, являющегося частью комплекса Королевских судов.
Трафаретные граффити Бэнкси часто критикуют государственную политику, войну и капитализм.
